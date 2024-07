Daeqwon Plowden, la prochaine trouvaille des Warriors ?

Après la Draft et les Summer Leagues, les trente franchises distribuent des « two-way contract », et du côté des Warriors, on a décidé de miser sur Daeqwon Plowden. Auteur de 26 points face au Heat cet été, il est le meilleur joueur des Warriors et après cinq rencontres, il tourne à 16.7 points à 54% aux tirs, avec un superbe 48% à 3-points.

« C’est une franchise où je colle bien comme « 3&D ». C’est d’abord essentiellement par ma défense, puis s’ils me trouvent avec mon tir » expliquait-il la semaine dernière. « C’est une opportunité pour moi de montrer que je peux espacer le jeu, et que je sais aussi shooter. J’ai le sentiment d’être au bon endroit avec ce style de jeu ».

Cinq ans à l’université !

Agé de 25 ans, Daeqwon Plowden a pas mal galéré pour en arriver là. Non drafté à sa sortie de Bowling Green, il y avait passé cinq ans ! Il détient d’ailleurs le record de matches joués avec 154 rencontres, et il y avait prouvé qu’il était un ailier complet, notamment par ses rebonds et ses contres.

En 2022, les Pelicans l’invitent à leur camp d’entraînement, et depuis il écume les terrains de G-League, d’abord à la Nouvelle-Orléans puis à Orlando. Sans jamais décrocher de « two-way contract ».

C’est désormais chose faite, et c’est aux Warriors où son adresse extérieure pourrait lui permettre de fouler pour la première fois un parquet NBA. Avant lui, quelques Warriors sont parvenus à transformer l’essai comme Alfonzo McKinnie (2018), Juan Toscano-Anderson (2021) et Lester Quinones (2023). Plus que par son tir, c’est par sa défense qu’il pense convaincre Steve Kerr.

« C’est un plus » répond-il à propos de sa polyvalence en défense. « C’est quelque chose que j’ai travaillée, pour être capable de jouer dans différents systèmes et de répondre aux besoin des équipes. C’est un plus, mais ce que j’apporte vraiment, ce sont les intangibles. C’est ce qu’on ne voit pas dans les stats du côté de la défense. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.