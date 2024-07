Seth Curry reste aux Hornets

Taj Gibson ne sera pas le seul vétéran de l’effectif des Hornets puisque la franchise annonce, via un communiqué, qu’elle a décidé de conserver l’enfant du pays, Seth Curry. À bientôt 34 ans, le frère de Stephen avait été coupé le mois dernier avant que sa dernière année de contrat à quatre millions de dollars ne soit garantie. À l’époque, on avait expliqué que c’était pour faire des économies, et que le joueur restait dans les plans de ses dirigeants.

C’était vrai puisque Seth Curry va s’engager pour une année supplémentaire, soit environ trois millions de dollars.

Les Hornets ont donc fait une économie d’un million de dollars pour un joueur qui reste sur une saison très moyenne à 5.1 points de moyenne à 35.2% d’adresse à 3-points.

Après avoir débuté la saison aux Mavericks, Seth Curry avait rejoint les Hornets en février dans le cadre de l’échange impliquant Grant Williams et PJ Washington. Pour l’instant, Charlotte est très discret sur le marché des transferts puisque la franchise s’est contenté de récupérer Reggie Jackson, de signer Taj Gibson et de prolonger Miles Bridges.

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 * All Teams 2 7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 2013-14 * CLE 1 9 33.3 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 * MEM 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHX 2 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 16 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 29 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 19 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 25 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 2020-21 PHL 57 29 46.7 45.0 89.6 0.2 2.2 2.4 2.7 1.7 0.8 1.1 0.1 12.5 2021-22 * All Teams 64 33 48.7 42.2 87.2 0.3 2.8 3.1 3.6 2.3 0.8 1.7 0.2 15.0 2021-22 * PHL 45 35 48.5 40.0 87.7 0.4 3.0 3.4 4.0 2.2 0.8 1.9 0.2 15.0 2021-22 * BRK 19 30 49.3 46.8 85.7 0.2 2.4 2.6 2.6 2.5 0.9 1.3 0.2 15.0 2022-23 BRK 61 20 46.3 40.5 92.7 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.8 0.1 9.2 2023-24 * All Teams 44 14 39.2 35.2 90.3 0.4 1.1 1.6 1.0 0.9 0.5 0.5 0.1 5.1 2023-24 * DAL 36 13 37.2 36.3 89.5 0.4 1.0 1.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.1 4.3 2023-24 * CHA 8 20 44.1 32.1 91.7 0.4 1.6 2.0 1.8 0.9 0.6 0.6 0.4 9.0 Total 482 24 47.1 43.1 86.4 0.3 1.8 2.1 2.0 1.6 0.7 1.0 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.