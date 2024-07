Team USA : les Clippers ne digèrent pas le renvoi de Kawhi Leonard

On pensait que les Clippers seraient soulagés de voir revenir Kawhi Leonard rentrer à la maison après la décision de Team USA de le remplacer par Derrick White. Leur ailier va ainsi avoir tout l’été pour se remettre et revenir à 100% pour la rentrée, après avoir accumulé les pépins physiques ces dernières saisons, ce qui plombe régulièrement les ambitions de la franchise de Steve Ballmer.

Sauf que c’est tout le contraire. Chez les Clippers, on explique ainsi ne pas comprendre ce choix. Le président de la franchise, Lawrence Frank, a confié son désarroi d’avoir vu revenir son leader après avoir consacré du temps et de l’énergie pour faire en sorte que le double MVP des finales soit en mesure de voir Paris.

Pour lui, c’était sans doute une étape importante dans le processus de remontée en puissance de Kawhi Leonard.

« C’est la fédération américaine qui a pris la décision, et j’ai été franchement très déçu par ce choix », a-t-il déploré. « Kawhi voulait jouer. On voulait qu’il joue. J’étais là lors des deux premiers entraînements, et il avait l’air très bien. Il a pleinement participé à tout ce qu’ils ont fait. Je n’étais pas là lors du troisième entraînement, où ils ont finalement décidé d’aller dans une autre direction. Je leur ai dit que j’aurais vraiment aimé qu’ils donnent plus de temps à Kawhi ».

Kawhi Leonard n’arrivait pas en forme optimale après avoir dû composer avec des inflammations récurrentes au niveau de son genou droit, déjà opéré, lui empêchant de jouer les huit derniers matchs de la saison régulière et une partie du premier tour des playoffs, perdu face à Dallas.

Mais les Clippers estimaient qu’il était en mesure de retrouver du rythme et de pouvoir aider Team USA.

Deux poids, deux mesures ?

« Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il a passé énormément de temps à se préparer pour ça. Il a eu progression très solide, et il avait l’air bien durant les entraînements », a martelé Lawrence Frank. « Il n’y serait pas allé et on ne l’aurait pas envoyé sans la certitude qu’il allait pouvoir traverser l’intégralité de l’expérience olympique. Maintenant, je comprends le point de vue de la fédération. Personne n’a de boule de cristal ».

Le choix catégorique et assez rapide de Team USA vient par ailleurs trancher avec le cas de Kevin Durant, touché au mollet, qui n’a toujours pas pris part au moindre match de préparation ni à une séance d’entraînement, mais pour qui le staff américain semble parfaitement serein à moins de deux semaines du début de la compétition.

De son côté, Lawrence Frank a conclu sur la question en confiant que Kawhi Leonard était attendu pour le début du camp d’entraînement des Clippers début octobre.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.