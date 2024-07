Cameron Payne rejoint les Knicks pour un an

Alors que l’équipe est toujours à la recherche d’un intérieur pour remplacer Isaiah Hartenstein, parti au Thunder, les Knicks ont choisi de se renforcer au poste de meneur. The Athletic et TNT annoncent en effet la signature de Cameron Payne pour un contrat d’un an et la somme de 3.1 millions de dollars. Soit le minimum pour un vétéran comme lui.

De quoi offrir une solution supplémentaire à Tom Thibodeau pour faire souffler Jalen Brunson, alors que seul Miles McBride se trouvait jusqu’à présent derrière lui à la mène. Expérimenté, notamment depuis son passage aux Suns, le gaucher jouera donc les energizers en sortie de banc à « Big Apple » et il continue, aussi, de jouer les doublures de All-Stars puisqu’il a joué derrière Chris Paul, Damian Lillard et Tyrese Maxey ces dernières années.

À l’approche de ses 30 ans, Cameron Payne sort d’une saison à 7.4 points et 2.6 passes de moyenne (39% à 3-points), partagée entre Milwaukee puis Philadelphie (éliminé par… New York lors des derniers playoffs). Il s’agira de sa septième franchise dans la ligue, pour ce qui constituera sa dixième campagne en NBA.

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.6 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.5 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.6 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 6.3 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.3 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.3 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 78 17 43.2 39.0 86.6 0.3 1.2 1.5 2.6 1.6 0.5 0.9 0.1 7.4 2023-24 * MIL 47 15 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 * PHL 31 19 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.7 0.7 1.1 0.3 9.3 Total 405 18 42.2 36.9 82.5 0.3 1.8 2.1 3.3 1.7 0.7 1.2 0.2 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.