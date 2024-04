Cameron Payne sera la doublure de Damian Lillard

Après l’échange conclu avec les Blazers et les Suns, les Bucks ont plusieurs places de disponibles dans leur effectif, et ils étaient à la recherche d’un meneur de jeu pour être la doublure de Damian Lillard. La rumeur avait vu juste puisque The Athletic annonce que ce sera Cameron Payne, qui jouait les energizers en sortie de banc à Phoenix depuis deux ans.

Après avoir été le back-up de Chris Paul, Payne jouera dans l’ombre de Lillard, et il a donc l’habitude de ce rôle. Au début de l’été, il avait été transféré aux Spurs, avant finalement d’être coupé. On l’annonçait aussi sur les tablettes du Heat, mais c’est donc Milwaukee, une fois de plus, qui grille la politesse à Miami.

L’EFFECTIF DES BUCKS

Meneurs : D. Lillard, C.Payne, T. Washington Jr.

Arrières : P. Connaughton, M. Beasley, A. Green, A. Jackson Jr.

Ailiers : K. Middleton, M. Beauchamp, C. Livingston

Ailiers-forts : G. Antetokounmpo, J. Crowder, T. Antetokounmpo

Pivots : B. Lopez, B. Portis, R. Lopez

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.6 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.5 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.6 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 6.3 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.3 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.3 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 76 17 43.2 39.0 86.6 0.3 1.3 1.5 2.6 1.6 0.5 0.9 0.1 7.4 2023-24 * MIL 47 15 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 * PHL 29 20 41.1 38.3 91.3 0.5 1.3 1.8 3.2 1.8 0.7 1.2 0.3 9.5 Total 403 18 42.2 36.9 82.5 0.3 1.8 2.1 3.3 1.7 0.7 1.2 0.2 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.