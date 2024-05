Les Suns transfèrent Cam Payne aux Spurs et recrutent Bol Bol

Journée pour le moins mouvementée chez les Suns, puisque The Athletic et ESPN s’accordent pour annoncer non pas un, ni deux mais bien trois changements !

Ainsi, le premier n’est autre que le transfert de Cameron Payne, qui rejoint San Antonio avec de l’argent et un futur 2e tour de Draft, en échange d’un autre futur 2e tour de Draft. Le meneur de bientôt 29 ans viendra donc concurrencer Tre Jones et Devonte’ Graham chez les Spurs.

Deuxième changement à souligner à Phoenix : la signature, attendue depuis une semaine, de Bol Bol pour un contrat d’un an entièrement garanti. Récemment laissé libre par Orlando, l’intérieur de 23 ans accompagnera Deandre Ayton, Drew Eubanks et Chimezie Metu dans la raquette de sa nouvelle équipe.

Enfin, la troisième transaction des Suns n’est autre qu’un nouveau transfert, car un accord a été trouvé avec le Magic, qui envoie trois futurs 2e tours de Draft à Phoenix en échange de la possibilité d’échanger son 1er tour de Draft 2026 avec celui de la franchise de l’Arizona.

De quoi permettre aux Suns de retrouver plusieurs futurs tours de Draft, après en avoir abandonné beaucoup pour s’offrir Kevin Durant puis Bradley Beal cette année. On peut également s’attendre à ce qu’un meneur de jeu (pourquoi pas John Wall ?) vienne renforcer les coéquipiers de Devin Booker, car il ne reste plus que Jordan Goodwin comme poste 1 de formation…

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.6 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.5 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.6 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 6.3 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.3 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.3 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 78 17 43.2 39.0 86.6 0.3 1.2 1.5 2.6 1.6 0.5 0.9 0.1 7.4 2023-24 * MIL 47 15 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 * PHL 31 19 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.7 0.7 1.1 0.3 9.3 Total 405 18 42.2 36.9 82.5 0.3 1.8 2.1 3.3 1.7 0.7 1.2 0.2 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.