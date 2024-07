Cam Whitmore, le dunkeur déchaîné des Rockets

« On m’a demandé deux fois de participer au concours de dunks et j’ai dit non. J’attends que le moment vienne. » Au regard de sa prestation de la nuit passée, on serait tenté de dire que le moment est venu pour Cam Whitmore, dont la déclaration date d’il y a six mois.

Face aux Wizards en ligue d’été, il a signé un véritable festival dans les airs : un dunk arrière à deux mains en transition après un caviar de Reed Sheppard, un « poster » sur Alexandre Sarr après avoir pris la ligne de fond, une passe lobée envoyée par le même Sheppard écrasée à une main à la manière d’un Vince Carter…

Sans oublier cette envolée sans opposition en contre-attaque terminée en moulinant ses bras, sorte de « windmill » inversé. « Je ne vais pas mentir, j’étais en train de réfléchir à quelque chose à faire », décrit-il sur ses quelques pas d’hésitation avant de monter sur l’action en question.

Le concours de dunks alors ? « Je veux d’abord être All-Star, puis je participerai au concours. Si je suis sélectionné au All-Star Game, je participerai au concours la même année », vise l’athlète de 20 ans.

Déjà complice avec Reed Sheppard

Autrement dit : les fans vont devoir patienter et se contenter de ses gestes en match, tandis que ses coéquipiers vont continuer à se régaler. « Cam est un athlète incroyable. C’est vraiment facile de jouer avec lui. Chaque fois qu’il est près du cercle, vous pouvez simplement lancer le ballon et il ira le chercher », note Reed Sheppard.

La complicité entre les deux hommes saute déjà aux yeux. Cette nuit, après avoir passé 20 points aux Lakers, Cam Whitmore a terminé avec 25 points (9/15 aux tirs), 8 passes, 5 interceptions et 4 passes décisives. « Les deux premiers matches ont été spectaculaires, en reprenant là où on s’était arrêté l’année dernière. Je veux aussi jouer avec Reed, c’est super de jouer avec lui », apprécie Cam Whitmore.

Le 20e choix de la Draft 2023 avait bouclé sa saison rookie avec 12 points de moyenne, et déjà montré une indéniable capacité à faire le spectacle. Tout l’enjeu étant de savoir si son style de jeu, qui repose beaucoup sur ses qualités physiques, peut lui permettre de passer un cap dans la grande ligue.

Trouver l’équilibre

« Il est capable d’avancer tête baissée et d’être agressif, il est tellement puissant en pénétration. Il possède un don unique. Mais il doit aussi trouver un équilibre entre sa capacité à voir le terrain et ses coéquipiers lorsqu’il attire la défense. Dans la moitié de terrain, il se met parfois en difficulté. Cela fait partie de son développement », juge ainsi Garrett Jackson, assistant des Rockets et coach estival.

Cam Whitmore, pour en avoir parlé avec le GM Rafael Stone et son coach Ime Udoka, est conscient de devoir faire mieux en la matière. « Ils ne s’intéressent pas vraiment à mes points. J’essaie donc de faire ce qu’ils m’ont demandé », vise l’ancien de Villanova qui a bossé sur son tir à mi-distance pour essayer de varier son jeu.

« J’essaie de perfectionner mon jeu, de m’assurer que mon tir à 3-points est à la hauteur. J’essaie vraiment de travailler sur mon tir à mi-distance, mon tir à reculons. C’est quelque chose que je dois travailler, mes tirs à mi-distance, essayer de changer de direction, des choses comme ça », se fixe celui qui tournait déjà 36% de réussite derrière l’arc l’an dernier.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 19 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 Total 47 19 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.