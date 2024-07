Tiago Splitter sur le banc du Paris Basketball ?

Tuomas Iisalo ayant pris la direction de Memphis, pour devenir assistant de Taylor Jenkins, le Paris Basketball avait dès lors besoin de choisir un nouvel entraîneur. Et d’après BeBasket, le club a trouvé l’heureux élu : Tiago Splitter.

Le Brésilien de 39 ans devrait donc devenir le nouvel entraîneur de l’équipe finaliste de Betclic Elite, qui a en plus remporté la Leaders Cup et l’Eurocoupe. C’est une étape de plus dans sa récente carrière de coach.

Après celle de joueur (d’abord en Espagne, puis en NBA où il fut surtout champion en 2014 avec San Antonio), terminée en 2017, Tiago Splitter a pris la direction des bancs depuis quelques années.

Il fut chargé du développement des joueurs à Brooklyn pendant trois ans, avant de rejoindre Houston en 2023 pour assister Ime Udoka. Dans le Texas, il a notamment travaillé avec Alperen Sengun.

« Il m’aide énormément. J’ai amélioré ma main gauche grâce à lui, car on travaille ensemble. C’est quelqu’un qui a de l’expérience, qui a été champion, qui m’apprend beaucoup de choses sur la mentalité à avoir, sur les matches et sur des choses à savoir en-dehors des matches », racontait d’ailleurs le Turc en novembre dernier.