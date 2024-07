Comme Gregg Popovich, Steve Kerr est souvent monté au créneau pour commenter et critiquer la politique de Donald Trump. Mais dimanche, au réveil à Abu Dhabi, lui et ses joueurs étaient sous le choc d’apprendre que l’ancien président des Etats-Unis avait échappé de peu à une tentative d’assassinat lors d’un meeting en Pennsylvanie.

« C’est une journée tellement démoralisante pour notre pays, et c’est un nouvel exemple non seulement de notre division politique, mais aussi de la culture des armes à feu », a réagi le coach des Etats-Unis. « Un jeune de 20 ans armé d’un AR-15 a essayé de tirer sur l’ancien président. Il est difficile de tout assimiler et il est effrayant de penser à la suite des événements en raison des problèmes qui existent déjà dans le pays. C’est donc un jour terrible. Dieu merci, Trump n’a pas été abattu, mais ça reste de toute façon démoralisant. »

C’est d’autant plus troublant pour Kerr que son père, diplomate, a été assassiné au Liban dans l’exercice de ses fonctions en 1984. A ESPN, il explique que lui et ses joueurs en ont discuté, et que ça les motive encore davantage à donner une autre image de leur pays.

« C’est un moment où nous sommes très fiers de représenter notre pays en portant USA sur le torse, et en participant aux Jeux Olympiques », poursuit Kerr. « Nous avons parlé aux joueurs de l’importance de donner le meilleur de nous-mêmes comme êtres humains pour représenter notre pays de manière respectueuse et digne. Cela vous donne encore plus envie de le faire, parce que c’est vraiment honteux pour nous d’être assis ici et de penser à ce qui s’est passé et à ce qui se passe dans notre pays ».