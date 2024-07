Basket4Ballers au rendez-vous des Jeux olympiques !

L’engouement autour des Jeux olympiques de Paris monte un peu plus chaque jour et l’effervescence devrait notamment gagner la sphère basket où Team USA fait office de « Dream Team 2.0 », sans oublier la France, qui va également se présenter avec Victor Wembanyama, le nouveau phénomène du basket mondial.

Basket4Ballers a fait le nécessaire en ayant mis à la vente l’intégralité de la collection dessinée par Nike et Jordan Brand pour habiller la sélection américaine et l’Equipe de France. On retrouve bien sûr les deux maillots de chaque équipe. Seul le maillot de Victor Wembanyama est floqué et vendu à 100 euros. De nombreux hoodies viennent compléter le tout entre shorts, sweats à capuche, tee-shirts, casquettes ainsi que quelques pièces « Vintage » comme le maillot de Michael Jordan de l’époque des Jeux Olympiques de Barcelone, assorti de son numéro 9 devenu mythique.

Une collection USA Basketball

Côté français, Jordan Brand propose également des ensembles de survêtements, une chemise et un sac à dos. Tout y est pour que les fans y trouvent leur bonheur.

Pour couronner le tout, plusieurs modèles signatures sur le thème des Jeux Olympiques sont toujours à la vente. C’est le cas des Ja 1 et de la KD 17 aux couleurs d’ « USA Basketball » mais aussi de la Stewie 3, dernière chaussure signature de Breanna Stewart, sous le coloris « Paris City of Love ».

En attendant la cérémonie d’ouverture le 26 juillet, les collections « Team USA » et « Team France » sont à retrouver su Basket4Ballers.