Luke Walton reste le bras droit de JB Bickerstaff à Detroit

Poussé dehors par les Cavaliers, JB Bickerstaff a vite rebondi chez les Pistons, qui ont rapidement tourné la page Monty Williams pour accueillir l’ancien technicien de l’Ohio, en espérant qu’il les relance vers les sommets.

Pour cela, il récupère Luke Walton, qui était déjà son bras droit à Cleveland lors des deux dernières saisons.

Shams Charania, de The Athletic, annonce ainsi que le fils de Bill, « head coach » des Lakers puis des Kings, a accepté de devenir le premier assistant de JB Bickerstaff dans le staff de la franchise du Michigan.

Il faut dire que les deux hommes se connaissent depuis très longtemps, et sont extrêmement proches.

« C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai accepté ce poste, d’avoir cette relation et le fait de pouvoir entraîner avec quelqu’un que je respecte vraiment et avec qui j’aime passer du temps » expliquait ainsi Luke Walton lorsqu’il avait rejoint JB Bickerstaff aux Cavaliers en 2022. « Lorsque je jouais en NBA, JB avait l’habitude de venir à San Diego pour nous entraîner, moi et plusieurs de mes coéquipiers, pendant l’intersaison. Il venait pendant deux semaines chaque été, nous allions au gymnase local de San Diego, et il nous faisait travailler. Nous sommes restés de très bons amis depuis. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de travailler avec lui. »