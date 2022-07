Luke Walton et JB Bickerstaff, une complicité de longue date

Luke Walton va rester en terrain connu en quittant la Californie pour l’Ohio. A Cleveland, il va retrouver la franchise où il a terminé sa carrière de joueur en 2013 aux côtés de Kyrie Irving, et il y sera l’assistant d’un ami de longue date : JB Bickerstaff.

« C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai accepté ce poste, d’avoir cette relation et le fait de pouvoir entraîner avec quelqu’un que je respecte vraiment et avec qui j’aime passer du temps. Lorsque je jouais en NBA, JB avait l’habitude de venir à San Diego pour nous entraîner, moi et plusieurs de mes coéquipiers, pendant l’intersaison. Il venait pendant deux semaines chaque été, nous allions au gymnase local de San Diego, et il nous faisait travailler. Nous sommes restés de très bons amis depuis. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de travailler avec lui. »

Accompagner l’évolution d’un jeune groupe

Coupé par les Kings, le fils de Bill Walton avait profité de son emploi du temps soudainement allégé pour rendre visite à JB Bickerstaff en cours de saison.

« Quand je suis venu ici la première fois, je venais juste pour regarder JB coacher. J’ai coaché contre lui, et en tant que joueur, je me suis entraîné avec lui. Mais comme dans tout, on essaie toujours de continuer à apprendre. Comme je ne travaillais pas, je l’ai appelé et il m’a dit : « Viens, viens à tous les entraînements, à toutes les séances vidéo, tout ce que tu veux, viens ». Donc je n’étais là que pour apprendre. Nous n’avons pas du tout parlé de travailler ensemble pendant que j’étais ici. Et il fait un travail incroyable. J’ai été vraiment impressionné par la façon dont il dirige son équipe », a-t-il ajouté.

La saison terminée après une élimination au play-in, les deux ont observé des rencontres, et c’est à partir de là que les deux ont envisagé d’allier leurs forces.

« Pendant les playoffs, on discutait de ce qu’on voyait, de jeu… Et à un moment, la question de savoir si ça m’intéresserait de venir entraîner avec lui est arrivée. On en a discuté plusieurs fois ensuite, des objectifs et des visions de chacun. J’ai aussi une famille à qui je devais en parler. Lorsque la famille m’a suivi, et qu’il a imaginé ce que je pourrais faire pour être utile, la décision a été facile à prendre ».

Justement, comment Luke Walton va-t-il donc aider JB Bickerstaff et cette jeune équipe pour grimper dans la hiérarchie de la conférence Est ?

« Partout, vraiment ! Le staff a fait un très bon travail en développant ce jeune noyau dur. Et puis il y avait des gars comme Ricky (Rubio) et Kevin (Love), qui étaient les vétérans qui bonifiaient le tout. Je dirais que leur identité réside dans la défense. Nous cherchons des moyens d’améliorer cette défense. Et là où nous pouvons faire le plus grand bond en avant, c’est sur le plan offensif. Donc on réfléchit aux moyens de continuer à s’améliorer. Lorsque vous avez de jeunes équipes, un jeune noyau comme celui que nous avons ici, il faut passer beaucoup de temps ensemble et faire preuve de compréhension pour passer à l’étape suivante. Nous ne cherchons pas à changer quoi que ce soit. Il s’agit de continuer à grandir et à maîtriser les actions que nous allons mener. Je suis juste là pour l’aider quand il en aura besoin ».

Une expérience de plus

Même si le poste est moins prestigieux puisqu’il va passer d’entraîneur principal à assistant, et qu’il sort de deux expériences compliquées à Los Angeles et Sacramento, Luke Walton assure être un meilleur technicien, qui s’est enrichi de ses expériences passées.

« On apprend toujours, en tant que joueur, en tant qu’entraîneur, en tant que journaliste, vous gardez l’esprit ouvert et vous apprenez des expériences que vous vivez. Et pour moi, c’est le parcours de toute une vie depuis que j’ai commencé à jouer au basket, à jouer pour différents entraîneurs : Lute Olson, un Hall of Famer comme coach universitaire, qui m’a appris l’importance des fondamentaux ; j’ai été assistant de Steve Kerr et j’ai joué pour Phil Jackson. Votre esprit est constamment en train d’évoluer, votre point de vue sur la meilleure façon de toucher les joueurs et sur la façon dont le jeu devrait être joué aussi. Tout ça a beaucoup changé au cours de ma vie ».