Les images de la cérémonie de retrait du maillot de Tony Parker !

À l’américaine. La FFBB avait organisé hier soir, après la rencontre face à la Serbie, la première cérémonie de retrait de maillot de son histoire. Et c’était logiquement pour Tony Parker, le plus grand joueur de l’histoire de l’Equipe de France masculine, dont le maillot #9 avait déjà été retiré par les Spurs en NBA.

À la LDCL Arena, la Fédération Française de Basket-Ball avait repris tous les codes des cérémonies de la Grande Ligue, en finissant sur la montée du maillot de Tony Parker au cœur d’un spectacle pyrotechnique.

Quel meilleur symbole pour TP, lui qui a incarné cette double culture tout au long de sa carrière, entre son goût des célébrations et de la mentalité US, et son attachement au maillot bleu.

Après les discours de Jean-Pierre Siutat, Nicolas Batum et Boris Diaw, Tony Parker s’est d’ailleurs livré comme rarement. Le quadruple champion NBA (2003, 2005, 2007 et 2014), champion d’Europe U18 (2000) et champion d’Europe chez les grands (2013) a notamment remercié tous les coachs qu’il a croisés avec le maillot tricolore.

Un hommage à tous ses coachs

De Lucien Legrand chez les jeunes, qui l’a laissé jouer son jeu atypique pour un meneur, à Pierre Vincent, qui lui a appris à jouer avec ses coéquipiers, en passant par Claude Bergeaud, Michel Gomez et surtout Vincent Collet, « le plus grand coach de l’histoire de l’Equipe de France » à ses yeux, Tony Parker a tenu à saluer tous les techniciens qui l’ont aidé à progresser et à finalement atteindre ce titre tant attendu, lors de l’EuroBasket 2013.

Car comme il l’a expliqué, malgré tous les titres remportés avec San Antonio, TP aurait eu l’impression d’avoir raté sa carrière s’il n’avait pas remporté de médaille d’or avec les Bleus.

La cérémonie d’hier était une célébration de cette obsession, débutée à Zadar, lors du championnat d’Europe chez les jeunes, déjà aux côtés de Boris Diaw, et qui a écrit les plus belles pages de l’histoire du basket français.