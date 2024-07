« Arrivée en NBA » rime généralement avec « notoriété ». Preuve en est : cette étude de SportsCasting qui s’intéresse à l’explosion du nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram, depuis la tenue de la Draft 2024.

Ainsi, les joueurs nouvellement draftés ont globalement tous gagné en followers, avec deux Français présents dans le Top 3 des plus fortes progressions : Pacôme Dadiet (Knicks), passé de 4 300 à 14 200 abonnés (+230%), et le premier choix Zaccharie Risacher (Hawks), passé de 27 700 à 87 800 abonnés (+217%). Ils sont uniquement devancés par Tristan Da Silva (Magic), passé de 9 700 à 37 700 abonnés (+289%) depuis sa Draft.

Concernant Alexandre Sarr (Wizards) et Tidjane Salaün (Hornets), les deux autres Français du premier tour, ils sont passés respectivement de 71 700 et 9 700 followers à 121 000 et 24 000 followers. Soit des progressions de +68% et +147% pour les 2e et 6e choix de la Draft 2024.

Bronny James, star des rookies

Néanmoins, au global, ce ne sont pas ces cinq joueurs qui ont gagné le plus d’abonnés, car il s’agit –dans l’ordre– de Jared McCain (Sixers) et Rob Dillingham (Timberwolves).

Le premier a gagné 210 000 nouveaux followers, passant de 1 137 000 à 1 347 000 (+18%). Le second a gagné 194 000 nouveaux followers, passant de 743 000 à 937 000 (+26%). Arrive ensuite Dalton Knecht (Lakers), avec ses 66 600 nouveaux followers (de 74 900 à 141 500 abonnés, soit +89%).

À l’inverse, les deux nouveaux draftés du premier tour qui ont le moins vu leur nombre d’abonnés augmenter se nomment Isaiah Collier (Jazz) et Devin Carter (Kings) : +11% pour Collier (de 96 300 à 106 700 followers) et +9% pour Carter (de 108 000 à 117 800 followers).

Bon à savoir : le rookie qui possède le plus d’abonnés sur Instagram n’est autre que Bronny James, 55e choix de la Draft 2024, avec 8.1 millions de followers. Il en comptait encore 7.5 millions il y a trois mois…