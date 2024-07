Un nouveau coloris à venir pour la DON Issue 6

Sortie il y a une semaine en France, la DON Issue 6 entend battre le fer tant qu’il est chaud. Après avoir présenté la paire en quatre coloris, en voici déjà un nouveau en rouge, noir et blanc qui risque bien de faire mouche auprès du grand public.

Pour la sixième chaussure signature de Donovan Mitchell, adidas a opté pour un nouveau design, avec une tige en mesh superposée de renforts sur la partie supérieure, et une semelle imposante dotée d’un amorti Lightstrike au niveau de la semelle intermédiaire. La partie supérieure ressort en noir et gris pour accompagner une tige principalement rouge. La semelle intermédiaire blanche est quant à elle assortie d’une semelle extérieure rouge en caoutchouc et d’une touche de noir sous le milieu du pied.

Ce nouveau coloris de la DON Issue est attendu aujourd’hui sur le marché américain pour le prix de 120 dollars.

(Via NiceKicks)