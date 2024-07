Mikal Bridges prêt à jouer encore davantage sous les ordres de Tom Thibodeau

« C’est génial d’être un joueur des Knicks. » En provenance de Brooklyn, Mikal Bridges a été présenté à la presse mercredi et à l’écouter, son court déménagement vers New York est une façon de boucler la boucle et surtout une bonne nouvelle.

« Je pensais être drafté ici en 2018 », poursuit-il. « J’aime tout dans cette équipe : Tom Thibodeau, le public, le Madison Square Garden. C’est tout ça. L’histoire aussi. Quand je pensais basket plus jeune, je pensais toujours aux Knicks. »

S’il reste sur une saison très moyenne pour lui, loin des promesses affichées lors de son arrivée à Brooklyn en tout cas, l’ancien ailier des Suns reste un fort joueur, pas loin d’être All-Star. Comment va-t-il trouver sa place dans un collectif aussi affirmé et avec des joueurs comme Jalen Brunson et Julius Randle ?

« Il suffit d’être prêt, c’est tout. Je m’adapte très vite. Je veux gagner et je sais les choses que je dois faire pour nous aider à gagner. En regardant l’équipe de la saison passée, je trouve que je colle plutôt bien », décrit-il, avant de tenter une comparaison. « Ce ne sera pas dur, il suffit de connaître le style pratiqué ici et jouer correctement, ce que je fais. C’est naturel. Ce sera comme avec Team USA, quand j’ai joué avec l’équipe nationale l’été dernier, où on sait que son rôle va changer. »

« Qui ne veut pas jouer tout le temps ? »

Ce qui a beaucoup fait parler depuis l’annonce du transfert, c’est évidemment la rencontre entre l’Iron Man de la ligue, qui n’a toujours pas manqué une rencontre depuis son arrivée dans la ligue (il a même joué 83 matches il y a deux saisons), et Tom Thibodeau, le coach qui use et abuse de ses joueurs, jusqu’à l’épuisement. « J’ai vu toutes les blagues sur ce sujet. J’ai tout vu et c’est génial », s’amuse Mikal Bridges.

En 2021/22 et 2022/23, l’ancien de Brooklyn était le joueur qui accumulait le plus de minutes au total et il était encore le quatrième de ce classement la saison dernière. Et ça ne devrait pas changer…

« Qui ne veut pas jouer tout le temps ? Quand on voit le coach, ce qu’il incarne, comment il voit les choses, je suis pareil, du lycée à l’université ou encore avec Monty Williams avec les Suns », raconte-t-il avant d’illustrer son propos avec une anecdote et un match de mars 2022 où, malade, il avait joué 50 minutes. « J’étais allongé sur une chaise après la victoire et je crois que Monty ne pensait pas que j’étais malade. Il m’a regardé et a dit : ‘Regardez-le, on est comme ça, nous.' »

Mikal Bridges n’avait alors qu’une seule envie, « monter dans l’avion ». Mais il tiendra sa place quelques soirs après, comme toujours. De quoi forcément plaire à son nouveau coach.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.