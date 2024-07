Vous avez dit insolite ? On peut dire que Nike a surpris tout son monde pour ces deux dernières versions de la LeBron 21. On savait la marque à la virgule capable de faire dans l’original, comme la fois où la LeBron 18 avait été habillée d’un coloris en hommage à la boisson préférée de LeBron James, ou même sur la LeBron 21, avec une belle collection inspirée des fonds marins de la planète bleue.

Cette façon, la 21e chaussure signature de LeBron James a cette fois fait dans le vintage en allant chercher un détail dans l’histoire de l’enfance du Kid d’Akron avec deux coloris inspirés des motifs des canapés de sa grand-mère.

Les deux tiges en mesh sont ornées des mêmes motifs floraux, ressortant en rouge sur la première paire en noir et vert, avec logos et signatures en vert clair, et en rose sur la deuxième paire, quant à elle complétée par du bleu clair et du vert.

Les deux LeBron 21 « « Father of Pearl » et « Pearl of Z » seront disponibles sur Basket4Ballers à partir de ce soir à minuit, au prix de 230 euros la paire.