Aux Suns, Monte Morris retrouve des têtes connues

Ce n’était pas une mince affaire pour les Suns qui cherchaient un meneur au salaire minimum pour organiser le jeu. Ils ont finalement recruté Monte Morris qui n’a pas continué son aventure en sortie de banc du côté des Wolves.

Peu utilisé en playoffs, il avait appris l’arrivée de Rob Dillingham à la Draft, et il a préféré exporter ses talents du côté de Phoenix où, malgré son petit salaire, il pourrait avoir un rôle bien plus important.

« Je pense être un général, être un meneur », estime-t-il. « Je pense que c’est important pour moi de connaître leurs jeux, de connaître leurs spots et de connaître le type de personne qu’ils sont afin de pouvoir leur parler. Tout cela est lié à ce que je peux apporter. »

Monte Morris retrouvera d’anciens coéquipiers aux Suns. Notamment Bradley Beal avec lequel il a joué lors de la saison 2022/23 aux Wizards, ainsi que Mason Plumlee aux côtés duquel il a évolué plusieurs saisons à Denver.

« Mason et moi avons effectué un excellent parcours à Denver. Je lui ai lancé beaucoup, beaucoup, de passes lobées », se souvient le meneur de jeu. « J’ai l’impression que nous communiquons à travers un regard. Nous avons joué ensemble pendant trois ans. C’étaient trois années de haut niveau. »

Le meneur organisateur qui manquait aux Suns ?

Effectivement, Mason Plumlee et Monte Morris ont joué ensemble entre 2017 et 2020, et le pivot tient toujours son camarade en très haute estime. Il faut dire que dès qu’il a eu du temps de jeu, le meneur est devenu le premier fournisseur de caviar de l’intérieur, avec 97 passes décisives offertes en deux saisons.

« Monte est un joueur tellement sous-estimé. J’ai tellement de respect pour lui. J’ai participé à des matchs où il avait réussi des tirs importants, réalisé de grosses actions », se rappelle Mason Plumlee. C’est juste un joueur très intelligent et il donne du sens au jeu pour les autres joueurs. »

S’il a une bonne entente avec Mason Plumlee, Monte Morris a aussi montré ce qu’il savait faire à la mène lorsqu’il jouait avec Bradley Beal. Il avait d’ailleurs fini la saison 2022/23 avec le 3e meilleur ratio passe-perte de balle de toute la NBA. Et pour ne jamais se la faire chiper, le nouveau joueur des Suns a une technique bien à lui…

« Ma mère me demandait toujours de faire attention au ballon. Elle disait toujours : ‘Ne les laisse pas te voler mon sac à main.’ Alors, je garde un peu le ballon comme le sac à main de ma mère. »

Monte Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 3 8 66.7 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 2.3 0.3 1.0 0.3 0.0 3.3 2018-19 DEN 82 24 49.3 41.4 80.2 0.4 1.9 2.4 3.6 1.2 0.9 0.6 0.1 10.4 2019-20 DEN 73 22 45.9 37.8 84.3 0.3 1.6 1.9 3.5 1.0 0.8 0.7 0.2 9.0 2020-21 DEN 47 26 48.1 38.1 79.5 0.2 1.8 2.0 3.2 1.0 0.7 0.7 0.3 10.2 2021-22 DEN 75 30 48.4 39.5 86.9 0.4 2.7 3.0 4.4 1.2 0.8 1.0 0.2 12.6 2022-23 WAS 62 27 48.0 38.2 83.1 0.4 3.0 3.4 5.3 1.2 0.7 1.0 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 33 14 40.5 38.6 68.4 0.2 1.5 1.7 2.1 0.4 0.6 0.2 0.3 5.0 2023-24 * MIN 27 15 41.7 42.4 70.6 0.2 1.5 1.7 2.3 0.5 0.7 0.2 0.3 5.1 2023-24 * DET 6 11 36.4 18.2 50.0 0.3 1.7 2.0 1.3 0.2 0.2 0.3 0.2 4.5 Total 375 25 47.7 39.1 82.4 0.4 2.1 2.5 3.8 1.1 0.8 0.8 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.