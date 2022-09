Monte Morris en impose déjà aux Wizards

Clairement, les Wizards ne font pas partie des équipes les plus suivies pour la saison à venir, et les premières prévisions les placent aux alentours de la 10e place à l’Est, à la lutte pour une place au « play-in ». Bradley Beal a prolongé son bail dans son équipe de toujours, et il formera un « Big Three » avec Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis. À leurs côtés, quelques bons jeunes comme Deni Avdija, Rui Hachimura ou encore Daniel Gafford.

Pour renforcer ce noyau dur, la direction a procédé à un échange avec les Nuggets en lâchant Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith pour récupérer Monte Morris et Will Barton. Côté expérience, Taj Gibson arrive, et Wes Unseld Jr est satisfait de pouvoir compter sur ce groupe hétéroclite avec des vétérans confirmés. À commencer par Monte Morris. A 27 ans, il a déjà de la bouteille avec plusieurs belles campagnes de playoffs.

« En fait, j’ai déjà vu une partie de son impact immédiat » explique le coach de Washington à The Athletic. « C’est un connecteur, et je ne sais pas comment il fait, mais tout le monde le connaît et au-delà du terrain, il fait un travail formidable pour bien se faire voir. C’est évidemment un meneur de jeu dans l’âme. … Il est fier de diriger l’équipe, et je pense que cela va être un énorme avantage pour ce groupe, parce qu’il saura ce dont le groupe a besoin au bon moment. »

Après son transfert, Monte Morris avait justement évoqué ce rôle de meneur pour tirer le meilleur de Bradley Beal.

« J’ai toujours pensé que Bradley [Beal] était le meilleur arrière de la ligue », avait-il expliqué. « Je disais à mes coéquipiers à quel point il est incroyable, il est rapide et il peut tenter n’importe quel shoot. Il est athlétique, il est énergique et il a envie de gagner, donc je suis enthousiaste à l’idée de jouer avec lui. J’espère qu’il ressent la même chose de son côté. Nous allons jouer à fond en contre-attaque, je vais lui passer la balle là où il doit la recevoir, car c’est mon rôle : nous mettre dans de bonnes situations et dans de bonnes positions, pour avoir de la réussite et jouer à un niveau élevé. »

« Que cette compétition soit « les uns avec les autres, et non les uns contre les autres » »

Ce qu’apprécie Wes Unseld Jr, c’est que la compétition est saine au sein du groupe. La saison passée, le groupe avait été miné par des tensions et même des accrochages.

« On souhaite qu’il y ait le plus de compétition possible, mais que cette compétition soit « les uns avec les autres, et non les uns contre les autres ». On veut pousser le gars à côté de soi, mais que ce soit d’une manière saine. Je pense qu’avec le groupe que nous avons, les gars comprennent cet état d’esprit. Ils essaient de pousser le gars à côté d’eux à donner le meilleur de lui-même. »

Pour le GM Tommy Sheppard, la présence d’un vétéran comme Taj Gibson sera justement très précieuse pour que cet esprit de compétition reste sain.

« Il y a quelqu’un à ne pas négliger et qui a une présence fantastique pour nous, c’est Taj Gibson par sa capacité à rassembler les gens », a déclaré le dirigeant. « Nous avons beaucoup de bons connecteurs. Je pense qu’il y a des relais, et je me suis un peu étendu sur ces gars-là pendant une minute, mais ce sont vraiment des gens qui ont du caractère, qui aiment être ici, qui aiment représenter D.C. Ils ont hâte d’être devant les fans et de montrer que c’est nouveau, que c’est une nouvelle équipe. Et nous sommes très heureux. »