Stephen Curry dévoile la Curry 12 !

2024, année olympique ! En pleine préparation à Las Vegas pour les Jeux de Paris 2024, Stephen Curry en a profité pour dévoiler deux coloris de sa prochaine chaussure signature en collaboration avec Under Armour : la Curry 12 ! Le meneur des Warriors est resté dans le thème puisque les deux modèles qu’il a portés jusque là sont aux couleurs de Team USA.

Le premier coloris arbore une tige principalement blanche avec des finitions en rouge et bleu marine, au niveau du talon notamment, un mariage que l’on retrouve sur la semelle UA Flow, sur laquelle le logo du joueur ressort en rouge, comme sur la languette. Le deuxième coloris conserve les mêmes couleurs, mais disposées différemment. La tige est ici en bleu marine, avec du rouge utilisé sur les contours à sa base, et également au niveau du talon, Le logo du joueur est cette fois en blanc.

Comme pour la Curry 11, la douzième chaussure signature bénéficie d’une coupe singulière, remontant suffisamment haut au niveau du talon pour protéger le tendon d’Achille puis descendant sous la malléole, et avec une tige visiblement en mesh classique, un poil moins aérée que sur les versions précédentes. On peut également lire « Greatest Shooter Ever » sur les contours de la languette.

La date de sortie de la Curry 12 a été annoncée pour le 14 août, à un prix encore inconnu.

(Via Nick DePaula)