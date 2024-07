Trendon Watford reste à Brooklyn

Habitué des fins de saison en boulet de canon, car ses équipes ne jouent plus rien et qu’il voit ainsi ses minutes grimper, Trendon Watford poursuivra bien sa carrière chez les Nets la saison prochaine. ESPN nous apprend, en effet, qu’il a décidé de signer sa « qualifying offer » de 2.7 millions de dollars.

Protégé cet été, puisque Brooklyn avait la possibilité de s’aligner sur les potentielles offres qu’il recevrait de franchises rivales, cet ailier polyvalent de 23 ans redeviendra donc free agent dans un an. La différence, c’est qu’il pourra cette fois-ci rejoindre l’équipe de son choix, sans que ses dirigeants n’aient la main sur son avenir.

Non drafté à sa sortie de LSU en 2021, Trendon Watford avait atterri chez les Nets l’été dernier, après deux ans chez les Blazers (où il avait séduit Damian Lillard). En carrière, il affiche 7.3 points, 3.6 rebonds et 1.7 passe de moyenne, à 54% au tir (dont 36% à 3-points) et 76% aux lancers-francs. Mais jusqu’ici, il s’est surtout distingué quand l’enjeu avait disparu, se contentant sinon de bouts de rencontres.

Trendon Watford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 POR 48 18 53.2 23.7 75.5 1.2 3.0 4.2 1.7 2.4 0.5 0.9 0.6 7.6 2022-23 POR 62 19 56.0 39.1 72.0 0.7 3.2 3.8 2.1 1.9 0.5 1.2 0.2 7.4 2023-24 BRK 63 14 52.7 39.7 79.4 0.8 2.3 3.1 1.3 1.7 0.4 1.0 0.3 6.9 Total 173 17 54.1 35.9 75.6 0.9 2.8 3.7 1.7 2.0 0.5 1.0 0.3 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.