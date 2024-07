Nando de Colo a passé le cap des 200 sélections avec les Bleus

Nando de Colo a gagné son contre-la-montre. Sévèrement touché à le cheville fin avril, le meneur/arrière de l’Asvel a longtemps été incertain pour les Jeux olympiques de Paris. Mais après avoir rassuré Vincent Collet et son staff lors du début de la préparation, le Ch’ti fait bien partie de la liste des 12 des Bleus.

De quoi pouvoir passer le cap des 200 sélections à l’occasion du deuxième match face à l’Allemagne, à Montpellier.

Pour l’occasion, le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, et le manager général des Bleus, Boris Diaw, avaient ainsi réservé une petite surprise à Nando de Colo avant la rencontre, avec un maillot floqué « 200 ».

Mais à 37 ans, le doyen du groupe doit désormais se faire à un rôle différent. Hier, il a été particulièrement discret, n’inscrivant pas le moindre point (0/2 au tir) et ne distribuant aucune passe en 12 minutes.

Un rôle « à l’espagnole »

« En équipe de France, je n’ai jamais eu le même rôle » confiait-il en zone mixte, dans des propos retranscrits par L’Equipe, alors qu’il est en quête de rythme. « Si on remonte les années, c’était toujours en fonction d’où on avait besoin de moi sur le terrain. Aujourd’hui, je sais que des joueurs peuvent amener plus sur des temps de jeu plus longs. Je suis plus dans un rôle où sur quelques minutes, je peux amener mon expérience ».

Vincent Collet veut ainsi s’inspirer du modèle espagnol, avec des cadres (Sergio Llull, Rudy Fernandez…) dont le temps de jeu a été graduellement réduit avec la Roja, mais qui restent précieux.

« On est dans cette vision espagnole, un rôle différent, plus le rôle d’un joueur majeur mais d’un joueur qui va accompagner l’équipe avec une maîtrise qui va nous être utile dans certaines situations. On voit aux entraînements qu’il trouve très bien Victor (Wembanyama) et quand il sera pris à deux, ça donnera des tirs ouverts à d’autres et on aimerait que Nando soit l’un de ceux à en bénéficier », confirmait ainsi le sélectionneur.

LES RECORDS DE SÉLECTIONS CHEZ LES BLEUS

Hervé Dubuisson : 259

Jacques Cachemire : 250

Boris Diaw : 247

Florent Pietrus : 230

Eric Beugnot : 212

Jean-Michel Senegal : 210

Jacques Monclar : 201

Nando de Colo : 200