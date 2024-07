Contacté par les Suns et les Bucks, Haywood Highsmith prolonge à Miami

Avec le départ de Caleb Martin vers Philadelphie, Miami ne pouvait plus se permettre de laisser partir Haywood Highsmith. Dans ces conditions, ESPN nous apprend que le joueur et les dirigeants floridiens se sont entendus pour une re-signature de deux ans et 11 millions de dollars, sans option.

Une belle récompense pour cet ailier, qui émargeait à tout juste 1.9 million de dollars la saison dernière. Il sort d’un exercice à 6.1 points, 3.2 rebonds et 1.1 passe de moyenne en 21 minutes, le tout sur 66 matchs (dont 26 titularisations) et à 47% au shoot (pour 40% à 3-points). De belles performances de la part de celui qui s’est donc révélé en Floride ces derniers mois, et que Damian Lillard, souhaitait attirer aux Bucks, selon le Miami Herald. Comme les Suns, les Bucks ne lui proposaient que le salaire minimum.

À 27 ans, Haywood Highsmith devrait prendre encore davantage d’épaisseur dans la rotation d’Erik Spoelstra la saison prochaine. Pourquoi pas dans un rôle de titulaire au poste 4, malgré la concurrence de Nikola Jovic et Jaime Jaquez Jr. ? Son profil de « 3&D » joue en tout cas en sa faveur, alors qu’il est la quatrième recrue estivale du Heat après Kevin Love, Alec Burks et Thomas Bryant.

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3 2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4 2023-24 MIA 66 21 46.5 39.6 63.9 1.0 2.2 3.2 1.1 1.8 0.8 0.5 0.5 6.1 Total 144 18 44.3 36.8 53.5 0.9 2.1 3.0 0.8 1.5 0.6 0.6 0.4 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.