Le message d’adieu de Klay Thompson aux Warriors

Même si les relations s’étaient détériorées au fil des mois, c’est avec une grande émotion que le départ de Klay Thompson a été accueilli du côté de Golden State. Arrivé en 2011, l’arrière vétéran a été l’un des grands artisans de la montée en puissance de la franchise devenue une dynastie avec Stephen Curry et Draymond Green comme principaux compagnons de route.

Les deux ont déjà réagi au départ de leur alter ego pour Dallas. Vendredi, c’est donc Klay Thompson qui a dû trouver les mots pour tourner cette immense page de sa vie et écrire son message d’adieu à une communauté qu’il a représentée pendant toutes ces années, avec quatre titres de champion NBA « à la Klay ».

Les amitiés passent avant les titres NBA

« Oh Bay Area, il n’y a pas assez de mots et d’images pour exprimer ce que je ressens vraiment pour vous tous », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « Du fond de mon cœur, merci beaucoup pour les meilleurs moments de ma vie. Ça a été un tel honneur de porter ce maillot des Dubs dès le premier jour. Je voulais vraiment être le meilleur possible et aider à apporter autant de titres que possible. Mais les meilleurs moments n’ont pas été de remporter ces bagues. Ce sont les amitiés que j’ai nouées et qui dureront toute ma vie ».

Après un ultime remerciement aux Warriors, une franchise « de classe mondiale », Klay Thompson a tenu à conclure sur une bonne note, préférant se remémorer les nombreux bons moments vécus au fil des années plutôt que cette triste fin. « Ne soyez pas triste que ce soit fini, soyez heureux que ce soit arrivé ».

Le voilà désormais prêt à attaquer une nouvelle étape de sa carrière, du côté de Dallas.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.