Paris 2024 : la Turquie, premier adversaire de la préparation des Bleus

En septembre 2022, l’équipe de France s’imposait de façon miraculeuse face à la Turquie, pour se qualifier en quart de finale de l’Euro. Deux ans plus tard, les deux sélections se retrouvent ce soir à Rouen (21h, en direct sur La Chaîne L’Équipe) dans un tout autre contexte. Et avec des dynamiques difficilement comparables.

Il s’agit pour les Bleus de leur premier match de préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024 où ils pensent pouvoir viser l’or. Là où le groupe d’Ergin Ataman devrait ne jouer qu’un rôle de faire-valoir. Déjà absente lors de la dernière Coupe du monde, la Turquie a été éliminée de la course olympique après avoir été battue l’été dernier en finale d’un pré-TQO organisé à domicile.

Absente des JO depuis… 1952, la formation turque se présentera au Kindarena de Rouen sans ses joueurs NBA (Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Onuralp Bitim, Omer Yurtseven, Alperen Sengun). Autrement dit la France, après une semaine de travail intensif, devrait avoir le loisir de valider certains principes de jeu.

Encore cinq jours avant le couperet

Vincent Collet parle de ce premier match comme d’une « séance d’entraînement améliorée ». « Je n’attends pas de choses très particulières. Il fait simplement partie intégrante de notre début de préparation. Ne serait-ce que pour notre sélection qui va arriver très vite en fin de semaine. Néanmoins ce n’est pas plus important que ce qu’on voit au quotidien », minore le sélectionneur des Bleus.

Jour 5 ✔️ Veille du premier match de préparation #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/FGxJcsaU39 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 2, 2024

Après cette rencontre face à la 24e nation mondiale, le staff de l’équipe de France n’aura que cinq jours devant lui pour s’arrêter sur le groupe des 12 qui partira aux Jeux. « On se sert des entraînements mais aussi de l’identité que l’on veut pour cette équipe. Quel joueur peut convenir le mieux au projet », rappelle le technicien qui ne savait pas encore s’il alignerait 12, 14 ou 16 joueurs.

On rappelle que Killian Hayes et Ousmane Dieng ont déjà été coupés il y a une semaine, tandis que Vincent Poirier, touché à la cheville, a dû déclarer forfait pour la suite des événements. Ce soir à Rouen, il sera intéressant d’observer qui des quatre meneurs en lice (Andrew Albicy – Théo Maledon – Frank Ntilikina – Matthew Strazel) héritera de la place de titulaire.

Gobert et Wembanyama apprennent à se connaître

Et bien évidemment de voir à l’œuvre la prometteuse paire d’intérieurs : Rudy Gobert et Victor Wembanyama. « Le plus gros du travail sera en attaque pour nous même si je pense qu’on aura plus de responsabilités en défense. Défensivement on a une grande capacité à couvrir nos coéquipiers et cela se fait plutôt naturellement. En attaque on apprend encore à se connaître », reconnaît le plus jeune des deux.

Les deux intérieurs et l’ensemble du groupe ont encore du temps devant eux pour trouver les automatismes. Le 6 juillet, les Bleus prendront la direction de Cologne pour un duel face à l’Allemagne, championne du monde en titre. Avec un match retour contre la Mannschaft à Montpellier, le 8 juillet.

Le 12 juillet, à Lyon, la France défiera la Serbie, vice-championne du monde en titre, avant de continuer fort avec deux chocs face au Canada et à l’Australie, à Orléans, les 19 et 21 juillet.