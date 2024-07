Garrett Temple rempile aux Raptors

À 38 ans, Garrett Temple n’est pas encore prêt pour la retraite, et ESPN annonce qu’on le retrouvera encore dans l’effectif des Raptors à la rentrée. Alors que la franchise est en pleine reconstruction, les dirigeants apprécient son expérience et son professionnalisme pour encadrer les jeunes, et voici ce que disait de lui Masai Ujiri lors de conférence de presse de fin de saison.

« C’est un joueur expérimenté. Toujours positif et prêt à jouer. C’est une très bonne voix dans le groupe, avec toujours la bonne attitude » avait énuméré le président des Raptors. « Il a tout ce qu’il faut. Il a été très positif pour nous cette année. Et si vous voulez un vétéran… Garrett Temple et Thad Young font partie des ces gens-là ».

Vice-président du syndicat des joueurs, Garrett Temple s’est sans doute engagé pour le salaire minimum, et cette stabilité est rare chez lui puisqu’il avait joué pour 11 équipes différentes en 13 ans avant de rejoindre Toronto.

Après avoir prolongé au prix fort Immanuel Quickley et Scottie Barnes, les Raptors vont désormais s’attaquer au cas Bruce Brown. Ils ont garanti sa deuxième et dernière année de contrat à 23 millions de dollars, mais l’objectif est de s’en servir comme monnaie d’échange. Autre dossier chaud : Gary Trent Jr, « free agent » non protégé.

Garrett Temple Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 * All Teams 27 12 43.6 35.1 70.0 0.2 0.9 1.2 0.8 1.6 0.5 1.0 0.2 5.0 2009-10 * SAN 13 15 43.8 43.5 66.7 0.2 0.9 1.1 0.9 1.9 0.6 0.9 0.2 6.2 2009-10 * HOU 9 13 44.8 25.0 66.7 0.2 1.3 1.6 0.8 1.8 0.4 1.6 0.4 5.0 2009-10 * SAC 5 5 37.5 0.0 100.0 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.0 2.2 2010-11 * All Teams 24 10 29.4 27.0 41.2 0.0 0.9 1.0 1.3 1.0 0.5 1.0 0.3 2.4 2010-11 * CHA 12 11 28.6 26.9 63.6 0.0 1.3 1.3 2.0 1.2 0.8 1.7 0.3 3.2 2010-11 * MIL 9 9 33.3 30.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.9 0.1 0.2 0.1 1.9 2010-11 * SAN 3 7 20.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.7 2012-13 WAS 51 23 40.7 32.5 70.3 0.6 1.8 2.4 2.3 1.8 1.0 1.2 0.3 5.1 2013-14 WAS 75 9 36.2 20.7 69.8 0.3 0.6 0.9 1.0 1.0 0.5 0.6 0.2 1.8 2014-15 WAS 52 14 40.0 37.5 72.9 0.5 1.3 1.7 1.1 1.5 0.8 0.7 0.2 3.9 2015-16 WAS 80 24 39.8 34.5 72.8 0.5 2.2 2.7 1.8 2.4 0.9 0.8 0.2 7.3 2016-17 SAC 65 27 42.4 37.3 78.4 0.5 2.3 2.8 2.6 2.2 1.3 1.2 0.4 7.8 2017-18 SAC 65 25 41.8 39.2 76.9 0.3 2.0 2.3 1.9 2.1 0.9 1.2 0.4 8.4 2018-19 * All Teams 75 27 42.2 34.1 74.8 0.4 2.5 2.9 1.4 2.7 1.0 0.9 0.4 7.8 2018-19 * MEM 49 31 42.9 35.2 75.0 0.4 2.7 3.1 1.4 2.7 1.0 1.1 0.5 9.5 2018-19 * LAC 26 20 39.6 29.6 74.2 0.4 2.1 2.5 1.4 2.7 1.0 0.6 0.2 4.7 2019-20 BRK 62 28 37.8 32.9 80.5 0.5 3.1 3.5 2.5 1.7 0.8 1.0 0.5 10.3 2020-21 CHI 56 27 41.5 33.5 80.0 0.5 2.3 2.9 2.2 2.3 0.8 1.0 0.5 7.6 2021-22 NOP 59 19 37.6 31.9 68.3 0.5 1.9 2.4 1.3 1.4 0.7 0.7 0.4 5.2 2022-23 NOP 25 7 40.0 42.3 75.0 0.2 0.5 0.7 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1 2.0 2023-24 TOR 27 11 37.2 30.0 81.8 0.7 1.0 1.7 1.0 1.0 0.4 0.5 0.1 3.3 Total 743 21 40.1 34.4 74.2 0.4 1.9 2.3 1.7 1.8 0.8 0.9 0.3 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.