Pour la deuxième fois en quelques semaines, Sasha Vezenkov se retrouve au coeur d’une « fake news », et après Eurohoops, c’est Sportando qui s’est emballé sur son avenir. Samedi, le média italien a annoncé que le Bulgare revenait en Europe dès cet été et qu’il négociait un « buy-out » avec les Raptors, et à nouveau, ce serait faux.

« Selon les personnes au courant de la situation, les informations selon lesquelles Sasha Vezenkov quitte la NBA pour jouer en Grèce sont… fausses », a écrit Michael Grange, journaliste à Sportsnet. « L’ancien King a encore un an de contrat avec la NBA, les Raptors contrôlent ses droits, et n’ont pas l’intention de le laisser partir et espèrent l’avoir au camp d’entraînement ». Voilà qui est clair !

Transféré de Sacramento à Toronto il y a quelques jours, en compagnie de Davion Mitchell, Vezenkov doit toucher 6.6 millions de dollars la saison prochaine, et il semblerait qu’il entre dans les plans du coach Darko Rajakovic. Par ailleurs, samedi, Vezenkov a fait ses adieux aux Kings, et il n’a nullement évoqué l’idée de revenir en Europe.

« Jouer pour les Sacramento Kings lors de ma première saison a été une expérience incroyable et unique. Je suis reconnaissant de l’opportunité qui m’a été offerte et du soutien que j’ai reçu tout au long de mon parcours. Je tiens à remercier l’organisation, mes coéquipiers et les fans qui m’ont accueilli dès le premier jour. Je chérirai ces moments et j’attends avec impatience ce que l’avenir me réserve ».