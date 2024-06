Sasha Vezenkov rentre déjà en Europe

Une petite saison et puis s’en va pour Sasha Vezenkov en NBA. Comme indiqué par Sportando, il a choisi de quitter les États-Unis pour rentrer en Europe, où un contrat de quatre ans (et 16 millions d’euros) l’attend déjà à l’Olympiakos. Malgré l’intérêt du club rival du Panathinaïkos et son envie de persévérer outre-Atlantique.

L’Olympiakos, une équipe que le Bulgare connaît très bien, pour y avoir évolué de 2018 à 2023. En Grèce, il s’est d’ailleurs imposé comme l’un des meilleurs joueurs du continent européen, s’envolant pour la NBA il y a un an, quand il venait tout juste d’être élu MVP de l’Euroligue.

Le problème, c’est que Sasha Vezenkov n’a ensuite pas connu le même succès chez les Kings, qui l’ont certes dragué pendant des mois, mais qui ne l’ont finalement que peu utilisé en 2023–24, lorsqu’il n’était pas blessé : 12 minutes de jeu en moyenne, pour 5.4 points et 2.3 rebonds sur 42 matchs. Une première saison « bizarre », dixit l’intéressé.

À l’arrivée, Sacramento s’est séparé de son ailier-fort de 28 ans en marge de la Draft, en l’envoyant à Toronto. Des Raptors avec lesquels il va maintenant devoir s’entendre pour négocier un buyout, alors que le 57e choix de la Draft 2017 était censé toucher 6.7 millions de dollars en 2024–25 (puis 7 millions de dollars, mais non garantis, en 2025–26).

Sasha Vezenkov Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAC 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4 Total 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.