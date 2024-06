Comme les autres, Cam Reddish reste aux Lakers

La dernière année de contrat de Cam Reddish était en option et ne pesait que 2.5 millions de dollars. Allait-il l’activer ou plutôt aller sur le marché pour chercher un chèque bien plus important ?

The Athletic nous apprend que l’ailier des Lakers a décidé d’aller au bout de son contrat, en activant son option. Il reste donc à Los Angeles et JJ Redick, le nouveau coach, pourra compter sur lui. Tout comme Jaxson Hayes, Christian Wood et D’Angelo Russell qui avaient aussi activé leur « player option ».

Il faut dire que, même s’il est protégé de LeBron James, Cam Reddish n’a pas réalisé une grosse saison avec 5.4 points et 2.1 rebonds de moyenne. Il peut être utile, surtout quand il est en confiance et frappe de loin. Sauf que son shoot extérieur est très souvent irrégulier (33% de réussite à 3-pts).

« Il apporte des choses, ne force rien, shoote bien. Il pénètre, il défend bien. C’est un autre couteau suisse qui n’a pas besoin d’avoir beaucoup le ballon, seulement quelques bonnes positions dans le rythme du match. Il bouche les trous, il peut changer en défense et faire beaucoup de choses sur le tas. Je trouve qu’il fait tout ça avec facilité », l’avait décrit Darvin Ham, l’ancien coach des Lakers.

Cam Reddish Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 58 27 38.4 33.2 80.2 0.6 3.1 3.7 1.5 2.3 1.1 1.7 0.5 10.5 2020-21 ATL 26 29 36.5 26.2 81.7 0.9 3.2 4.0 1.4 2.6 1.3 1.3 0.4 11.2 2021-22 * All Teams 49 21 40.4 35.9 90.2 0.5 1.6 2.1 1.0 1.2 1.0 1.2 0.3 10.1 2021-22 * ATL 34 23 40.2 37.9 90.0 0.6 1.9 2.5 1.1 1.3 1.0 1.3 0.3 11.9 2021-22 * NYK 15 14 41.5 25.8 90.6 0.3 1.1 1.4 0.7 1.0 0.8 0.9 0.3 6.1 2022-23 * All Teams 40 25 44.6 31.3 85.3 0.5 1.8 2.2 1.4 1.8 1.0 1.2 0.4 9.7 2022-23 * NYK 20 22 44.9 30.4 87.9 0.4 1.2 1.6 1.0 1.6 0.8 0.8 0.4 8.4 2022-23 * POR 20 28 44.3 31.8 83.3 0.6 2.3 2.9 1.9 2.0 1.2 1.6 0.3 11.0 2023-24 LAL 48 21 38.9 33.6 75.9 0.6 1.5 2.1 1.0 1.3 1.0 0.7 0.3 5.4 Total 221 24 39.8 32.4 83.3 0.6 2.2 2.8 1.2 1.8 1.0 1.2 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.