Cam Reddish fait le plein de confiance avec les Lakers

Un shoot raté aurait pu totalement briser Cam Reddish. Petit retour en arrière : à Miami, les Lakers ont un point de retard dans les dernières secondes, avec la balle de match dans les mains de LeBron James. Ce dernier pénètre et fixe la défense avant de servir l’ailier pour un tir ouvert à 3-pts. C’est manqué.

Un raté de plus dans le début de saison du joueur qui n’était pas vraiment convaincant jusqu’alors, ne marquant que 4 points de moyenne à 31% de réussite au shoot et 15% à 3-pts à l’issue de cette défaite en Floride…

Et comme le 10e choix de la Draft 2019 n’a pas encore fait décoller sa carrière, entre bonnes séquences et passages à vide, ces matches insipides à Los Angeles n’allaient pas aider son moral. « Je ne vais pas mentir donc oui, à 1000%. J’étais presque au point de me dire que je n’avais plus de force pour me battre », explique-t-il au Los Angeles Times sur son manque de confiance après quatre saisons.

Le précieux soutien de LeBron James

Sauf qu’après ce panier au buzzer manqué, l’ancien d’Atlanta a reçu le soutien de LeBron James, qui n’a pas perdu confiance en lui et prévoyait déjà de le servir à nouveau dans cette situation.

« C’était un grand moment pour moi, venant de LeBron. Et il n’y a pas que lui, tous mes coéquipiers ont fait un remarquable travail pour me dire qu’ils croyaient en moi », ajoute-t-il. « Je n’ai jamais connu une telle atmosphère dans ma carrière. C’est agréable et c’est un privilège. »

La preuve quelques jours plus tard, à Phoenix. Darvin Ham le place dans le cinq majeur, à la place d’Austin Reaves. Et dans cette même rencontre face aux Suns, il inscrit 17 points et surtout plusieurs paniers primés décisifs en dernier quart-temps. Ensuite, contre Portland, il marque 18 points, soit 17.5 unités de moyenne à 60% de réussite au shoot depuis qu’il est dans le cinq majeur.

« C’est dingue ce que la confiance peut faire sur un joueur, surtout quand l’équipe a confiance en lui », constate Anthony Davis. « On sait quel type de joueur et de talent il est. Il peut être un très gros joueur et il l’a montré pour nous dans ces deux derniers matches. C’est ce qu’on veut de lui. »

Un couteau suisse

De plus, dans cette courte séquences, il ajoute trois interceptions de moyenne, ce qui réjouit son coach. « Avec son envergure, ses mains rapides et sa capacité à bouger entre les écrans, il est multi-facette en défense », analyse Darvin Ham.

Depuis le début de saison, l’entraîneur californien cherchait un équilibre avec ses rotations. En prenant place dans le cinq majeur, l’ailier, avec sa confiance offensive et ses qualités défensives, a peut-être réglé certains problèmes.

« Je pense qu’il avait seulement besoin de stabilité et d’une opportunité sur le long terme », juge Darvin Ham. « Pour l’instant, il est à l’aise dans ce groupe. Il apporte des choses, ne force rien, shoote bien. Il pénètre, il défend bien. C’est un autre couteau suisse qui n’a pas besoin d’avoir beaucoup le ballon, seulement quelques bonnes positions dans le rythme du match. Il bouche les trous, il peut changer en défense et faire beaucoup de choses sur le tas. Je trouve qu’il fait tout ça avec facilité. »

Cam Reddish Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 58 27 38.4 33.2 80.2 0.6 3.1 3.7 1.5 2.3 1.1 1.7 0.5 10.5 2020-21 ATL 26 29 36.5 26.2 81.7 0.9 3.2 4.0 1.4 2.6 1.3 1.3 0.4 11.2 2021-22 * All Teams 49 21 40.4 35.9 90.2 0.5 1.6 2.1 1.0 1.2 1.0 1.2 0.3 10.1 2021-22 * ATL 34 23 40.2 37.9 90.0 0.6 1.9 2.5 1.1 1.3 1.0 1.3 0.3 11.9 2021-22 * NYK 15 14 41.5 25.8 90.6 0.3 1.1 1.4 0.7 1.0 0.8 0.9 0.3 6.1 2022-23 * All Teams 40 25 44.6 31.3 85.3 0.5 1.8 2.2 1.4 1.8 1.0 1.2 0.4 9.7 2022-23 * NYK 20 22 44.9 30.4 87.9 0.4 1.2 1.6 1.0 1.6 0.8 0.8 0.4 8.4 2022-23 * POR 20 28 44.3 31.8 83.3 0.6 2.3 2.9 1.9 2.0 1.2 1.6 0.3 11.0 2023-24 LAL 9 21 34.8 29.2 81.3 0.6 2.0 2.6 0.9 1.8 1.2 0.6 0.2 5.8 Total 182 25 39.7 32.1 84.2 0.6 2.4 3.0 1.3 1.9 1.1 1.3 0.4 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.