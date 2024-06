Petit échange entre les Wolves et les Pistons

Le premier échange de Trajan Langdon comme président des Pistons ne restera pas dans les annales… À quelques heures du second tour de la Draft, The Athletic annonce qu’il a choisi de céder le 53e choix de la Draft, contre les 37e choix et Wendell Moore Jr, en provenance de Minnesota.

C’est un deal qui arrange surtout les Wolves puisqu’ils ont un besoin impératif de dégraisser après avoir prolongé Mike Conley ou Anthony Edwards, mais aussi récupérer Rob Dillingham mercredi soir, après un échange avec les Spurs. Tout en sélectionnant Terrence Shannon Jr. avec leur 27e choix. Ce sont des contrats rookies garantis, et ça met dans le rouge les finances de la franchise.

Côté Pistons, Wendell Moore Jr. aura peut-être sa chance. Encore faut-il qu’on connaisse le nom de l’entraîneur qui va débarquer. Pourquoi pas Micah Nori, assistant aux Wolves…