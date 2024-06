Ouverture des soldes Nike | Jusqu’à – 50% sur le Nike Store !

Pour le début des soldes d’été, Nike propose plus de 3 000 produits soldés, avec des remises jusqu’à 50% comme sur la Zoom Freak 5 ou la GT Hustle 2, porté par Victor Wembanyama. Maillots NBA, chaussures, survêtements, accessoires… Tout est concerné, et voici les bonnes affaires du côté des chaussures de basket. Attention, les prix peuvent varier en fonction des coloris, et c’est valable jusqu’au 13 juillet.

GT Hustle 2 à 99,99 euros, au lieu de 199,99 euros

à 99,99 euros, au lieu de 199,99 euros Sabrina 1 « Beyond The Game » à 77,99 euros, au lieu de 129,99 euros

à 77,99 euros, au lieu de 129,99 euros LeBron Witness 8 à 83,99 euros, au lieu de 119,99 euros

à 83,99 euros, au lieu de 119,99 euros Nike GT Cut Academy à 69,99 euros, au lieu de 99,99 euros

à 69,99 euros, au lieu de 99,99 euros Zoom Freak 5 à 67,49 euros, au lieu de 134,99 euros

à 67,49 euros, au lieu de 134,99 euros LeBron XXI Abalone à 131,99 euros, au lieu de 219,99 euros

Le maillot de Stephen Curry à moins de 70 euros

Dans le LifeStyle, on trouve plus de 400 chaussures en promotion, dont plus de 25 chaussures Jordan.

Côté maillots NBA, il y a encore 15 et 25% de réduction avec des prix aux alentours de 70 euros. Au total, on trouve une vingtaine de maillots comme ceux de Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Devin Booker ou Sabrina Ionescu chez les femmes.

