L’agent Mark Termini réclame près de cinq millions de dollars d’impayés à Rich Paul

Nouvelle procédure judiciaire à gérer pour Rich Paul. Après Nerlens Noel, qui l’accusait de l’avoir mal conseillé, ou l’ancien agent de Nick Nurse, qui reprochait au coach d’avoir rejoint Klutch Sports en mettant fin de façon unilatérale à son contrat, c’est Mark Termini qui a déposé plainte contre le compère de LeBron James.

L’avocat, basé à Cleveland, s’était fait connaître en 1992, quand il avait conseillé à Jim Jackson, tout juste drafté par les Mavericks, dans un bras de fer célèbre qui avait duré 54 matchs.

L’arrière avait finalement gagné la partie et Mark Termini avait acquis une solide réputation de négociateur dur à cuire, qu’il a consolidée par la suite avec Ron Harper ou encore Pau Gasol. C’est pour ça que Rich Paul, encore balbutiant dans le métier, l’a engagé en 2013 pour gérer l’aspect technique des négociations.

25% des honoraires bruts de Klutch Sports

Entre 2013 et 2020, c’est ainsi Mark Termini qui a géré les négociations pour les contrats de LeBron James, Draymond Green, Ben Simmons, Tristan Thompson ou encore J.R. Smith. C’est notamment lui qui a géré le retour du « King » dans l’Ohio en 2014, développant la stratégie du 1+1, le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue négociant chaque été des contrats d’un an, avec une année en option, ce qui lui permettait de garder la pression sur les dirigeants des Cavaliers, mais aussi de maximiser ses gains pour profiter des hausses du salary cap.

En échange de cette gestion technique, Rich Paul avait accepté de reverser 25% des honoraires bruts de Klutch Sports et de Rich Paul sur les contrats NBA et les accords marketing à Mark Termini.

Sauf qu’aujourd’hui, ce dernier assure qu’il manque de l’argent à la facture finale. Dans une plainte, il estime ainsi que Klutch Sports lui doit 4.9 millions de dollars car il a été le premier négociateur de plus de 1.4 milliard de dollars de contrats. Mais qu’à mesure que l’agence de Rich Paul grossissait, ce dernier tentait de réduire son pourcentage et d’engager des tiers pour faire le travail dont il estimait avoir l’exclusivité.

« Cette action en justice est imprécise, malavisée et sera traitée dans le cadre approprié », répond-on du côté de Klutch Sports, qui espère peut-être régler le litige via une médiation, et pas devant les tribunaux.