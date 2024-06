Avec Devin Carter, le 13e choix a porté bonheur aux Kings

Les discussions ont été intenses ces derniers jours autour du premier tour de Draft des Kings. Monte McNair et son équipe avaient ainsi envisagé la possibilité de se séparer du 13e choix de la Draft 2024, sans y parvenir, notamment dans l’échange raté pour Alex Caruso.

« Nous avons eu une nuit et des jours intenses, comme toujours, car on ne sait pas comment la Draft va se dérouler, vous ne savez pas quelles seront les opportunités », explique Monte McNair. « On planifie beaucoup de scénarios, beaucoup d’hypothèses : ‘Quelles sont les décisions auxquelles nous pourrions être confrontés ?’ En fin de compte, Devin était très haut sur notre tableau et nous ne nous attendions pas à l’avoir à la 13e place. Vu qu’il était disponible, nous avons décidé de le choisir et de l’ajouter à notre groupe. »

Effectivement, les Kings ont jeté leur dévolu sur Devin Carter qui évoluait sur la ligne arrière de Providence. Pour sa dernière année en NCAA, le fils d’Anthony Carter avait nettement progressé, au point de cumuler 19.7 points à 47.3% aux tirs, 8.7 rebonds, 3.6 passes en 35 minutes de moyenne.

« Comme je l’ai toujours dit, on ne choisit pas à la Draft en se disant qu’un joueur va avoir un impact immédiat. La Draft consiste à ajouter à notre équipe quelqu’un qui peut rester ici pendant longtemps, et nous essayons de recruter le meilleur joueur disponible », détaille le GM des Kings. « Devin Carter coche toutes les cases. Si vous avez regardé les playoffs cette année, il y a beaucoup de Devin Carter. Je le répète, nous ne pouvions pas le laisser passer un gars comme ça. »

Un futur « 3-and-D » ?

Avec Devin Carter, les Kings s’attachent les services d’un fort défenseur qu’il faudra polir en attaque. Shooteur correct à 3-points (38% derrière l’arc), il devra répéter ce genre de performances pour démontrer qu’il ne sait pas que défendre, mais aussi pour se faire une place dans la rotation derrière Kevin Huerter, Malik Monk, Keon Ellis ou Chris Duarte.

« C’est exactement le type de gars que nous recherchons toujours. Il est exemplaire sur et en dehors du terrain, il peut jouer avec ou sans la balle, des deux côtés du terrain et, franchement, c’est juste un gagneur, » poursuit Monte McNair. « Il était le cœur de Providence cette saison. Il a amélioré son tir. C’est quelqu’un qui a toujours attiré l’attention de nos recruteurs et de nos spécialistes pour tout ce qu’il fait sur le terrain. »

Pour sa part, Devin Carter avait ressenti de bonnes sensations lors des essais et des échanges avec la franchise et n’est pas étonné de rejoindre Sacramento.

« Au plus profond de moi, je sentais que c’était l’équipe qui allait me choisir », avoue le joueur. « J’avais l’impression d’avoir eu un très bon ‘workout’ avec eux, comme les réunions et tout le reste avec les dirigeants. Tout était parfait à mes yeux, et je pense que ça va marcher. »