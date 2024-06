Les Kings ont failli récupérer Alex Caruso

Qui sera l’arrière titulaire des Kings la saison prochaine ? Car si De’Aaron Fox, Keegan Murray, Harrison Barnes et Domantas Sabonis semblent indéboulonnables du cinq majeur de l’équipe, Mike Brown cherche encore la bonne option pour compléter son backcourt, Kevin Huerter, Keon Ellis et Chris Duarte ayant tous leurs limites.

D’après The Athletic, Sacramento est toutefois passé tout proche de trouver la réponse à son problème, puisque l’équipe a failli récupérer Alex Caruso, en échange principalement de son 13e choix de Draft 2024.

Sauf que les Bulls ont au dernier moment décidé de se mettre d’accord avec le Thunder, et plutôt de récupérer Josh Giddey, visiblement pas enthousiasmés par les prospects disponibles en fin de « lottery ».

Kyle Kuzma et Pascal Siakam également ratés

Résultat : les Kings sont donc toujours en possession de leur 13e choix de Draft, mais il est très clair que celui-ci est disponible. Peut-il servir dans un échange pour Zach LaVine, que les Bulls cherchent également à échanger ?

On rappelle qu’en 2018, l’arrière avait signé avec la franchise de Sacramento, mais Chicago s’était aligné. Les dirigeants apprécient toujours le joueur, mais son historique de blessures et surtout son contrat actuel (138 millions de dollars sur les trois prochaines saisons) ont de quoi les refroidir…

Cela fait en tout cas plusieurs trades que les Kings ratent à la dernière minute. En 2021, tout semblait ainsi en place avec les Lakers pour un échange entre Buddy Hield et Kyle Kuzma, mais ce dernier avait finalement pris la direction des Wizards contre Russell Westbrook. Et à la dernière « trade deadline », Sacramento n’était pas loin non plus de récupérer Pascal Siakam, mais ce dernier ne semblait pas enclin à prolonger chez les Kings. Logiquement effrayés à l’idée de récupérer un joueur pour seulement quelques mois, la franchise l’avait laissé aux Pacers.