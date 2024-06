Drafté par Chicago, Matas Buzelis rentre à la maison

Matas Buzelis et les Bulls, cela semblait écrit. L’intérêt de la franchise de Chicago pour l’ancien de la Team Ignite n’était clairement pas inconnu. Pour autant, il est surpris d’avoir été appelé en 11e position de cette Draft 2024, par les Bulls donc.

« Ils sont venus me voir pour un essai privé à Los Angeles. Mais non, je ne m’attendais pas à être ici. Maintenant que c’est le cas, je suis très impatient », explique-t-il.

Il faut rappeler que Matas Buzelis est né à Chicago et a joué une saison au lycée dans l’Illinois. C’est donc un retour à la maison pour lui, qui fut un grand fan de Derrick Rose en grandissant. Il faut dire qu’il avait sept ans quand le meneur de jeu a été sacré MVP de la saison, en 2011.

Une connexion lituanienne

« Je suis très reconnaissant. J’ai travaillé très dur pour en arriver jusque-là. Je ne peux que remercier la franchise de Chicago. C’est important pour moi, je suis né et j’ai grandi ici, donc c’est encore meilleur. Je ne peux même pas vraiment l’expliquer. »

En plus de son lien direct avec la ville, Matas Buzelis est aussi connecté avec la franchise pour une autre raison : ses origines. Il est Lituanien et son père, Aidas Buzelis, ancien joueur professionnel, n’est autre que le kiné de l’équipe nationale de Lituanie. Et il connaît bien Arturas Karnisovas, vice-président des Bulls et double médaillé de bronze aux Jeux olympiques 1992 et 1996.

« Je ne le connais pas beaucoup, j’ai un peu parlé avec lui, mais mon père le connaît, car il était en équipe nationale avec lui », confirme l’ailier de 19 ans.