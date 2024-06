La Stewie 3 rend hommage à Paris

Double championne olympique en titre avec Team USA, Breanna Stewart sera au rendez-vous pour défendre son titre de MVP du tournoi en 2021 et tenter la passe de trois lors des prochains Jeux Olympiques de Paris. La superstar WNBA pourra pour l’occasion porter ce nouveau coloris de sa troisième chaussure signature, la Stewie 3, avec cette version « City of Love » rendant hommage au charme de la capitale française.

Pour ce modèle, la joueuse du New York Liberty a conservé le même ADN que sur la Stewie 2, avec une tige toujours plus travaillée. On retrouve ainsi une base en mesh avec ces deux bandes « PWR Tape » toujours présentes sur l’empeigne pour contribuer au bon maintien du pied.

La tige ici en blanc et bleu est ornée de motifs floraux à sa base. L’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche. Les logos de la joueuse et de la marque Puma apparaissent également en blanc sur fond bleu, respectivement sur la languette et le talon.

En attendant sa sortie en Europe, la Puma Stewie 3 est annoncée pour le 28 juin sur le territoire nord-américain au prix de 130 dollars.

(Via NiceKicks)