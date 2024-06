Swin Cash prend du galon chez les Pelicans

Trajan Langdon chassé puis recruté par les Pistons, les Pelicans devaient nommer un nouveau GM pour assister le vice-président David Griffin, et ils ont opté pour une promotion interne. C’est ainsi Bryson Graham qui va occuper le poste, et c’est plutôt une juste récompense puisqu’il est au club depuis 14 ans, et il occupait les fonctions d’assistant GM depuis cinq saisons.

« Avant tout, c’est quelqu’un de reconnu pour sa force de caractère. Son éthique de travail, son sens du basket, sa capacité à diriger et son talent ont contribué de manière incommensurable à l’évolution de notre franchise. Je ne pourrais être plus heureux de le voir assumer le rôle de GM des Pelicans » a réagi Griffin dans un communiqué.

Autre nomination, celle de Swin Cash, qui devient « senior » vice-présidente de la franchise, et qui sera déchargée de la partie « développement des joueurs » qu’elle dirigeait. Si Griffin s’occupera des finances, l’ancienne star de la WNBA sera responsable de la partie sportive, et donc elle sera la supérieure de Graham.

La franchise a aussi annoncé l’arrivée de Jon Moul, comme expert du salary cap. Ce dernier était dirigeant aux Hornets depuis sept ans, et il y était cette saison le directeur de la stratégie basket et des affaires juridiques.

Pour les Pelicans, il faudra aussi se pencher sur le staff de Willie Green puisque Fred Vinson a rejoint Trajan Langdon aux Pistons, où James Borrego, premier assistant aux Pelicans, pourrait aussi les rejoindre.