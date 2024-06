Est-ce que les Rockets vont garder leurs vétérans ?

Alors qu’ils pourraient animer la Draft avec leur 3e choix, les Rockets doivent aussi se pencher sur le sort de leurs propres « free agents ». Il y a d’abord ceux qui sont en fin de contrat comme Aaron Holiday, Reggie Bullock Jr et Boban Marjanovic. Seul le premier se verrait offrir un nouveau contrat.

Ensuite, et c’est le plus important, il y a les « team option » que les dirigeants peuvent activer, ou pas, sur Jeff Green, Jock Landale et Jae’Sean Tate. Selon le Houston Chronicle, la direction veut garder les trois, et ils toucheront respectivement 8, 9 et 7.5 millions de dollars la saison prochaine.

Les Rockets tiennent à Jeff Green

Pour Jae’Sean Tate et Jock Landale, la date-butoir est fixée au 28 juin, et on saura juste après la Draft s’ils entrent dans les plans de la direction. Pour Jeff Green, ils peuvent patienter jusqu’au 11 juillet mais le quotidien rapporte qu’ils ont déjà prévenu les équipes intéressées par son profil qu’ils souhaitaient le conserver.

Si c’est trois-là vont au bout de leur bail, les Rockets auront alors 12 joueurs sous contrat, auxquels il faudra peut-être ajouter les rookies sélectionnés mercredi et jeudi soir. Il leur restera alors la possibilité de recruter un free agent, et ils ont en leur possession une « mid-level exception » de 12.9 millions de dollars. Ils pourraient en donner une partie à Aaron Holiday pour leur 15e et dernier contrat.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Mid-level exception : enveloppe d’environ 13 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 5.2 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception ».