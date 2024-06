Les Warriors pas frustrés de ne pas drafter au premier tour

Qu’ont en commun Monta Ellis, Gilbert Arenas et Draymond Green ? Ils ont tous été sélectionnés au second tour de la Draft par les Warriors. Preuve qu’il est possible de récupérer un joueur de valeur en sélectionnant bas.

C’est précisément ce que les Californiens comptent faire à nouveau. Cette année, ils ne disposent en effet que d’un modeste 52e pick, au second tour donc. Mike Dunleavy Jr, le GM de la franchise, espère ainsi trouver un « joueur de qualité » pour compléter l’effectif existant.

« Si on peut obtenir un joueur comme Trayce l’année dernière avec le 52e choix, je pense qu’on aura très heureux », poursuit le dirigeant en référence à Trayce Jackson-Davis, drafté en 57e position par les Wizards, mais récupéré dans la foulée par les Warriors, contre du « cash ».

Malgré son statut à la Draft, le jeune intérieur s’est révélé très utile dès ses débuts, s’invitant même dans le cinq majeur de Steve Kerr. Pour autant, Mike Dunleavy Jr. sait que ce cas de figure est peu commun. « Je ne veux pas dire un sur un million, mais il y a de faibles chances d’obtenir cette qualité de joueur. »

Drafter sur deux jours, un avantage ?

Subtilité de la sélection de cette année, elle se déroulera sur deux jours. Cette nouvelle configuration pourrait-elle être profitable aux Warriors ? Le dirigeant ne sait pas vraiment à quoi s’attendre, mais se dit intrigué.

« J’imagine que ce sera beaucoup moins mouvementé. Normalement, la Draft, avec le premier tour et le sprint vers le deuxième, se déroule à toute vitesse. Honnêtement, il y a des moments où nous ne savons pas à qui appartient le choix, qui choisit, vous avez deux minutes entre les deux. Dans ce nouveau scénario, je pense qu’il y a quatre minutes au compteur dans le deuxième tour. C’est une toute autre journée. Il y aura beaucoup de discussions le jeudi matin du deuxième tour », se projette le dirigeant.

Même s’il est compliqué de se faire une idée des joueurs encore disponibles à ce stade de la sélection, le grand patron sportif de la franchise n’est en aucun cas frustré.

Car il sait aussi l’homogénéité attendue de cette Draft : « On aimerait avoir un choix au premier tour, mais pour être honnête, s’il y a une année où il ne faut pas en avoir, je pense que c’est peut-être celle-là. »