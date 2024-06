Carmelo Anthony : « Alexandre Sarr coche toutes les cases »

Sauf coup de théâtre, Alexandre Sarr ne sera pas le numéro 1 de la Draft 2024. Il n’a pas été testé par les Hawks, et l’intérieur français devrait plutôt rejoindre Bilal Coulibaly aux Wizards. Il y aura sans doute plus de responsabilités, même si lui croit toujours à cette première place pour succéder à Victor Wembanyama.

« J’apporte beaucoup de polyvalence sur le plan défensif et offensif, ce qui me permet d’appréhender un grand nombre de schémas différents. Et je peux correspondre à beaucoup d’équipes différentes. Mon objectif est d’être numéro 1. Je veux être le meilleur dans tout ce que je fais. Et c’est ça être le numéro 1 » explique-t-il à Andscape.

Un joueur de défis

Le frère d’Olivier Sarr rappelle qu’il a vécu à Atlanta, et que déjà à l’époque, c’était un gros challenge. « Après ma deuxième année au Real Madrid, j’ai voulu relever un nouveau défi. Je voulais venir aux Etats-Unis et me comparer à d’autres joueurs qui étaient les meilleurs du monde à notre âge » rappelle-t-il. « J’ai pensé qu’il était très important pour moi de relever de nouveaux défis. J’ai vécu à Atlanta lorsque je jouais pour l’Overtime Elite. Je connais donc bien cette ville. C’est une ville agréable. Je traînais surtout dans les environs de l’OTE Arena et de l’Atlantic Station. J’avais l’habitude d’aller au cinéma… »

À l’époque, il est couvé des yeux par deux anciens joueurs NBA, devenus dirigeants de cette ligue pour lycéens : Carmelo Anthony, membre du comité directeur, et Damien Wilkins, le GM de l’Overtime Elite.

« Ce qu’Alex apporte au jeu, ce sont ses compétences liées à cette taille, sa capacité à dribbler, à protéger le cercle, à s’écarter, à réussir un jump shot, à défendre correctement, ce sont toutes ces qualités qu’il faut avoir », explique Carmelo Anthony, devenu ambassadeur du programme NBL Next Stars en Australie. « Si vous êtes grand et de cette taille, vous devez avoir tous ces attributs. Il faut être costaud… et il coche toutes ces cases. Et surtout, quand on sait que la ligue est de plus en plus jeune, on se dit qu’il n’y a pas de limites pour lui ».

L’Overtime Elite place ses pions en NBA

Mercredi soir, Alexandre Sarr pourrait devenir le joueur le plus haut drafté passé par Overtime Elite. Plus haut encore que les jumeaux Thompson, sélectionnés en 4e et 5e positions en 2023.

« Quand Alex est arrivé à l’Overtime Elite, il y a trois ans, je lui ai dit qu’il pourrait devenir le premier choix de la Draft » raconte Damien Wilkins. « Mais je ne suis pas sûr qu’il y ait cru pleinement à l’époque. Pendant deux ans, Alex a adhéré à ce que nous proposions à l’OTE – des ressources illimitées, des matches extrêmement compétitifs, une formation sur le terrain et en dehors – et il s’est vraiment épanoui. Au cours de l’année écoulée, je l’ai vu affiner son jeu, renforcer son corps et se transformer complètement en un joueur qui va s’épanouir au niveau supérieur. Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de son parcours ».