Brandin Podziemski signe chez Rigorer

Pour se faire sa place sur le marché, le nouvel équipementier chinois Rigorer a adopté une stratégie claire, miser sur de jeunes joueurs NBA à fort potentiel, plus abordables financièrement, et les accompagner jusqu’aux sommets de la ligue. Il y a un peu plus de deux ans, Austin Reaves avait été le premier à rejoindre l’aventure à l’issue de sa saison rookie. Il avait ensuite bénéficié de sa propre chaussure signature l’année suivante, la AR 1.

Cet été, c’est Brandin Podziemski qui a suivi le même chemin en s’engageant avec Rigorer pour plusieurs saisons. L’arrière-meneur rookie des Warriors rentrait parfaitement dans le cahiers des charges de la marque, auteur d’une première saison prometteuse conclue par une sélection dans la All-Rookie First Team. Comme pour Austin Reaves, le joueur de Golden State va à présent avoir l’honneur de créer sa toute première chaussure signature.

Pour fêter la nouvelle, Rigorer a sorti une collection de vêtements à son nom dans laquelle on retrouve notamment des chemises, ensembles, et même un t-shirt à son effigie, vendu à 24,99 dollars.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2 Total 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.