Comme c’est désormais le cas depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012, Nike profite de chaque olympiade pour marquer le coup en sortant un coloris « Olympic » de la Nike Air More Uptempo.

Pour les Jeux olympiques de Paris à venir, la marque à la virgule se devait d’être au rendez-vous, alors que l’escouade américaine va arriver avec une armada impressionnante, presque digne de la mythique « Dream Team » de 1992.

Un clin d’œil à Scottie Pippen

Nike a donc dévoilé les images officielles de son coloris « Olympic » 2024 en l’honneur de Team USA. La tige en bleu marine est recouverte du lettrage « AIR » en cuir blanc. La touche de rouge apparaît sur les trois logos « Swoosh » présents sur la languette et sous la semelle.

Petit plus, le numéro 8 qui ressort en couleur or au niveau du talon, en clin d’œil à Scottie Pippen, membre de la Dream Team de 92 et surtout formidable ambassadeur de ce modèle imposant à cette époque.

La Nike Air More Uptempo « Olympic » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers dans le cadre de sa collection rétro, au prix de 180 euros.