Les Mavericks se renseignent sur Jerami Grant

Avec une masse salariale actuelle d’environ 170 millions de dollars, Portland est susceptible de dégraisser durant l’intersaison pour éviter de payer la « luxury tax ». Ce qui serait un comble pour la pire équipe de l’Ouest.

Les Blazers devraient donc être à l’écoute des offres concernant leurs vétérans titulaires de beaux contrats. Parmi ceux-là, Jerami Grant. Et selon SportsNet New York, sa situation intéresserait plusieurs équipes, parmi lesquelles les finalistes en titre, les Mavericks.

En juillet dernier, le natif de Portland a signé une prolongation de contrat de 160 millions de dollars sur cinq ans. Avec un salaire progressif de 30 millions de dollars l’an prochain, 32 millions l’année suivante, puis 34 en 2027.

Tim Hardaway Jr. dans la balance ?

Cher payé pour un joueur qui tournait à 21 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne chez de faiblards Blazers, qu’il n’a pas réussi à tirer vers le haut ? Aujourd’hui peut-être, mais dans le contexte de l’explosion attendue du « salary cap », le montant de ce contrat pourrait être vu différemment dans les années à venir.

Son profil collerait aux récents recrutements effectués par les Mavs (Daniel Gafford et PJ Washington), à savoir des joueurs complets et athlétiques. À voir toutefois les contreparties éventuelles proposées par les Texans, qui ont par ailleurs affiché leur envie de prolonger en priorité Derrick Jones. On pense naturellement à Tim Hardaway Jr. dont le contrat arrive à son terme la saison prochaine.

Outre Jerami Grant, les Blazers seraient également susceptibles d’écouter des offres concernant Malcolm Brogdon, Robert Williams III, et potentiellement Anfernee Simons et Deandre Ayton. À l’exception de l’ancien pivot des Celtics, tous ces joueurs émargent à plus de 22 millions de dollars.

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHL 65 21 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.1 1.2 2.2 0.6 1.3 1.1 6.3 2015-16 PHL 77 27 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.7 9.7 2016-17 * All Teams 80 19 46.3 37.1 61.2 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.6 1.0 5.5 2016-17 * OKC 78 19 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.5 1.0 5.4 2016-17 * PHL 2 21 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2017-18 OKC 81 20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 33 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.3 13.6 2019-20 DEN 71 27 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 34 42.9 35.0 84.5 0.7 4.0 4.6 2.8 2.3 0.7 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 32 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 36 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 54 34 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 2.2 0.8 2.2 0.6 21.0 Total 672 28 45.5 36.4 74.6 0.9 3.1 4.0 1.6 2.3 0.7 1.3 1.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.