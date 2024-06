Les Sixers et le Jazz peu intéressés par Zach LaVine ?

Arturas Karnisovas, le président de la franchise de Chicago, ne ménage pas ses efforts pour trouver une équipe qui accepte de récupérer Zach LaVine et son énorme contrat de 138 millions de dollars sur les trois prochaines saisons.

Tellement que le dirigeant aurait imaginé jusqu’à 15 scénarios de transfert… Notamment aux Kings, au Jazz, au Magic ou aux Sixers. Sans succès pour l’instant.

Et pour cause puisque, selon Marc Stein, les Sixers et le Jazz ne seraient pas intéressés par Zach LaVine. Pour Philadelphie, et même si la piste qui mène à Paul George est moins d’actualité, les dirigeants ont 65 millions de dollars à injecter cet été, donc même si les exigences des Bulls ont baissé, ils peuvent se renforcer en signant des joueurs libres, et non en montant des transferts.

Sans oublier qu’une association entre Tyrese Maxey, qui vient d’exploser cette saison, et Zach LaVine pourrait ne pas fonctionner. Les deux joueurs ayant besoin du ballon pour exister, le risque qu’ils se marchent dessus existe.

Quant au Jazz, le nom de Tobias Harris commence à circuler mais la ligne directrice de la franchise est encore floue. Et Danny Ainge, pourtant pas effrayé à l’idée de tenter des coups, ne semble pas prêt à céder plusieurs joueurs ou des tours de Draft pour Zach LaVine.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 Total 580 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.