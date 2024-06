« Chasing History », le film des Finals 2024

Sept, c’est le nombre d’années qui aura fallu à Jaylen Brown et Jayson Tatum pour décrocher enfin le titre ensemble. La joie des deux superstars des Celtics n’en a été que plus belle avec en prime un 18e sacre historique pour Boston, qui devient la franchise la plus titrée de l’histoire devant les Lakers, dont le compteur est bloqué à 17.

C’est le point départ du film des Finals intitulé « Chasing History », qui retrace les grands moments des NBA Finals 2024 entre les Celtics et les Mavs, sur le terrain et en coulisses avec des notamment des images exclusives des vestiaires. Les cinq rencontres sont passées en revue jusqu’à la délivrance pour les C’s lundi soir avec la victoire finale devant leurs fans au TD Garden.

Le film a été sous-titré en français par beIN Sports.