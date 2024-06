Nike et Hyperice créent la botte de récupération du futur

Connaissez-vous l’histoire incroyable de la marque « Hyperice », véritable success-story à l’Américaine, dont Kobe Bryant a été l’un des principaux acteurs ? Leader dans le monde du sport professionnel grâce à son matériel haut de gamme pour la récupération physique, Hyperice a franchi une nouvelle étape de son ascension en s’associant cette fois à Nike pour créer ce qui ressemble à la « botte du futur ».

Fruit de la collaboration entre les deux entités, qui se sont notamment appuyées sur les avis de LeBron James et A’Ja Wilson, la fameuse paire n’a pas encore de nom officiel. Son utilisation est uniquement limitée à l’échauffement et de la récupération post-match, mais son utilité pourrait constituer bien plus qu’un simple gadget à l’avenir.

Visible aux JO de Paris

Concrètement, la chaussure au design futuriste, ici en noir, blanc et gris, dotée de deux grosses sangles, est assortie d’un dispositif électronique au niveau du talon, rechargeable via un port USB caché juste en dessous. Celui-ci permet de chauffer le pied dans le cadre de la préparation d’un match ou de le comprimer grâce au système de massage par compression d’air Normatec pour faciliter la circulation sanguine.

Peu d’athlètes ont jusque là eu l’occasion de les tester. Nike prévoit d’en distribuer quelques paires à l’occasion des Jeux olympiques de Paris.