Les Kings cancres de la NBA, De’Aaron Fox exige des progrès aux lancers-francs

Il ne s’est pas encore projeté sur la saison à venir donc l’intersaison qui la précédera. Une chose est sûre, selon De’Aaron Fox : les Kings doivent progresser.

« On doit faire mieux. Avec 46 victoires, tu n’es en aucun cas une mauvaise équipe. Mais au final, on n’a pas fait les playoffs. Ce n’est l’objectif de personne », martèle le meneur de jeu, en ajoutant : « Peu importe ce que cela signifie… Je ne sais pas. Ce sont les éléments, les gars qu’on a maintenant qui doivent être meilleurs. »

Avec leurs 46 victoires, les Californiens ont terminé 9e de leur conférence et devaient donc passer par le play-in pour essayer de se qualifier pour les playoffs. Après leur victoire face aux Warriors, ils n’ont pas pu enchaîner face aux Pelicans. Résultat, pas de playoffs après leur prometteur premier tour de l’an dernier.

Selon De’Aaron Fox, un fil rouge a animé la saison de son équipe : la réussite aux lancers-francs. « Je crois qu’au sommet, si on met nos lancers-francs, on gagne 52, 53 matchs donc est-ce qu’on doit faire de grands changements ? Je ne sais pas », s’interroge le leader de l’équipe.

Faillite des leaders

Avec 74,5% de réussite, sa formation a terminé bonne dernière de la ligue. En moyenne, les Kings ont lâché plus de 5 points offerts par rencontre. Les Californiens comptaient pourtant parmi les bons élèves de la ligue avec 79% de réussite un an plus tôt.

Au rang des responsabilités individuelles dans cette faillite collective, on peut pointer du doigt les leaders de l’équipe, à commencer par De’Aaron Fox justement (78% l’an dernier, contre 74% cette saison) et Domantas Sabonis, qui a également perdu quatre points d’adresse (de 74 à 70%).

« Je sais que si nous n’étions pas la pire équipe au niveau du pourcentage aux lancers-francs, on regarderait la saison complétement différemment. Même un peu en-dessous de la moyenne (ndlr : 78,4%), on est à 50 victoires et on ne joue même pas le play-in », termine, sûr de son explication, le meneur de jeu.