Contre la fuite des jeunes talents français, la LNB s’associe à la NBA

Il y a 15 mois, lors de la tenue du NBA Paris Game 2023, Adam Silver avait rencontré Emmanuel Macron, mais aussi le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat. A l’époque, on avait évoqué un « plan global de collaboration » avec la France et l’Afrique en vue d’un partenariat formel qui serait annoncé à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 à Paris. On parlait alors déjà d’une collaboration entre la NBA et la LNB, la ligue de basket française, sur leurs pratiques commerciales, pour développer la ligue et ses équipes.

Aujourd’hui, dans le journal Le Monde, la LNB, par la voix de son directeur général Fabrice Jouhaud, annonce que cet accord a pour objectif d’aider les clubs français à garder leurs jeunes talents avant qu’ils ne partent en NBA. « Ce programme permettra à un certain nombre de joueurs d’être soutenus et mis en valeur afin de magnifier une formation française déjà excellente », explique Fabrice Jouhaud. « Les clubs bénéficieront également d’une aide logistique et financière afin de les inciter à faire confiance aux jeunes. »

Des stages devant des « scouts » NBA

Estimé à plusieurs millions de dollars, cet accord reprend les bases du programme « Next Stars » qui a fait ses preuves en Australie. Pour rappel, ce dispositif permet à des joueurs « étrangers » de préparer la Draft en NBL, comme ce fut le cas récemment pour LaMelo Ball, Ousmane Dieng et bien sûr Alexandre Sarr. Pour la LNB, l’objectif est évident : éviter que Dieng, Sarr mais aussi Killian Hayes ou encore Pacôme Dadiet, partis en Allemagne, ne quittent la France pour avoir du temps de jeu et des responsabilités à l’étranger.

Selon Le Monde, ce nouveau programme va du même coup changer le système d’indemnités versées au club formateur. Désormais, l’argent versé par la franchise NBA sera destiné au programme dans son ensemble, et non plus au club où évoluait le joueur français drafté. Le Monde précise que ce « plan global de collaboration » concerne aussi la diffusion de rencontres de Betclic Elite sur le League Pass et l’organisation de stages aux Etats-Unis et en France afin d’exposer les meilleurs jeunes talents français aux « scouts » NBA. Sans doute l’équivalent du adidas Eurocamp qui a lieu chaque année à Trevise.