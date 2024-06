Du très beau monde à l’adidas Eurocamp

Pour découvrir les futures pépites du basket international, il faut se rendre à Trevise depuis samedi pour le traditionnel adidas Eurocamp, devenu au fil des années le pendant du Draft Combine pour les Européens et les joueurs internationaux. Outre les meilleurs joueurs européens déjà inscrits dans la Draft, comme Zaccharie Risacher, on peut suivre l’habituel tournoi avec près de 80 joueurs âgés de 18 à 21 ans et moins, répartis dans six équipes : Team Next Gen, Team Eurocamp 1, Team Eurocamp 2, Team World, Team USA Select et Team 3SSB Select.

Pour les encadrer, du très beau monde avec quatre joueurs NBA (James Harden, Nikola Jovic, Vasilije Micic et Ivica Zubac) et de nombreux techniciens renommés comme Dave Joerger (Bucks), David Vanterpool (Wizards), Jason Terry (Jazz), Rico Hines (76ers), Shaun Fein (Clippers) et Petteri Koponen.

Du côté des Français, on note les présences de Joan Beringer (2m06, Strasbourg), Mohamed Diawara (2m04, Cholet), Brice Dessert (2m12n, Strasbourg), Illan Pietrus (1m92, Strasbourg), Lucas Ugolin (1m96, Limoges), Roman Domon (BCM Gravelines-Dunkerque) et Nicolas Pavrette (CB Moran – Espagne -).

Samedi, toutes les sélections européennes se sont largement imposées face aux équipes américaines.

1ERE JOURNEE

Team Eurocamp 2 – Team World 104 – 80

Team Next Gen – Team USA Select 108 – 81

Team Eurocamp 2 – Team 3SSB Select 95 – 81